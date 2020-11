PHOTOS. Devant la maison blanche, le calme avant la tempête ?

Alors que des clôtures ont été installées tout autour de la Maison Blanche afin de la protéger d’éventuels débordements en cette nuit électorale, celles-ci ont été recouvertes de slogans des militants anti-Trump.

Alors que Donald Trump devrait y accueillir 400 invités pour la soirée électorale, la Maison Blanche s’est barricadée. Des clôtures sur lesquelles les partisans du candidat démocrate Joe Biden se sont empressés d’afficher leurs slogans.

The #POTUS ordered a wall erected to protect @WhiteHouse from angry mobs tonight. It wasn’t long before the wall was transformed.

(Thanks for the photos, Franklin.) pic.twitter.com/d7yJogfctL — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) November 3, 2020

Fence in front of the White House. Someone is playing Tracy Chapman‘s „Talkin’ bout a Revolution“ #ElectionDay #2020Election pic.twitter.com/TKeN3WmhbD — Rieke Havertz (@havpost) November 3, 2020

Last night a wall was erected around the @WhiteHouse and by 10 this morning is was covered with protest signs. Here’s a few shots from my pal, Franklin. pic.twitter.com/GglDTnC5Ba — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) November 3, 2020



Autour de la Maison Blanche à Washington les rassemblements sont, pour l’heure, pacifistes.

Current scene in front of the White House: pic.twitter.com/LU8tsgENRd — Henry Rodgers (@henryrodgersdc) November 3, 2020



Néanmoins, autorités, commerces et secteur de l’horeca se préparent aux pires scénarios, craignant des scènes de vandalisme dans les centres-villes.

New York barricadée

De nombreux commerces, restaurants et hôtels de New York ont barricadé leurs portes et vitrines par crainte de violentes manifestations après l’élection présidentielle de mardi.

La police a barricadé la zone autour de la Trump Tower, un gratte-ciel du président Donald Trump situé sur la 5e Avenue. La police devrait, selon le maire Bill de Blasio, être préparée à de nombreuses et longues protestations ainsi qu’à des confrontations entre différents groupes. Des interventions auront lieu immédiatement en cas de violences, a fait savoir le bourgmestre.

De nombreuses manifestations, pour la plupart pacifiques, avaient eu lieu dans la métropole après les élections présidentielles de 2016.