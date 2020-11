Joe Biden de retour dans sa maison d’enfance : « De cette maison à la Maison Blanche »

Joe Biden aime à rappeler qu’il a grandi dans la ville industrielle de Scranton. A l’heure du scrutin présidentiel américain mardi, le candidat démocrate est retourné dans sa maison d’enfance pour y écrire un message sur l’un de ses murs, dans l’espoir qu’il lui porte chance.

« De cette maison, à la Maison Blanche, par la grâce de Dieu », a-t-il rédigé au stylo noir sur un mur du salon, signant de son nom et ajoutant la date du jour, gravée dans la tête de tous les Américains depuis des mois.

La photographie de l’inscription a été publiée par l’un des journalistes qui le suivait mardi à travers la Pennsylvanie, l’un des Etats pivots susceptibles de faire basculer l’élection.

This morning, Biden signed the living room wall of his childhood home in Scranton. « From This House To The White House With the Grace of God, » he wrote. via pooler @alexi pic.twitter.com/Ak54cDcCaH

