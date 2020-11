VIDEO. Deux kayakistes presque avalées par une baleine à bosse

Grosse frayeur ce lundi pour Julie McSorley et Liz Cottriel, deux Américaines qui faisaient du kayak à Avila Beach, en Californie. Alors qu’elles profitaient d’un moment de détente en kayak, elles ont failli être avalées par une baleine à bosse, comme le montre une vidéo prise par un autre kayakiste.

« Je suis toujours sous l’effet de l’adrénaline », confiait juste après l’incident Julie McSorley pour Fox News. « J’ai vu la baleine arriver et je me suis dit ‘oh non elle est trop près’. Et puis tout d’un coup, je me suis envolée et retrouvée dans l’eau ». De son côté, Liz Cottriel a, elle, pensé qu’elle allait mourir. « J’ai cru que la baleine allait atterrir sur moi. L’instant d’après, j’étais aussi dans l’eau », détaille-t-elle.

Avec l’aide d’autres kayakistes, les deux femmes ont finalement retrouvé la terre ferme. « Nous sommes rentrées à la voiture. J’ai secoué mon t-shirt et tout un tas de poissons en est tombé », poursuit Julie.

Heureusement, les deux amies s’en sortent seulement avec une grosse frayeur, l’incident n’ayant fait aucun blessé, et une sacrée histoire à raconter. Julie a par contre perdu les clés de sa voiture dans l’aventure.