Deux étudiants américains parcourent 2.250 kilomètres pour voter

Ne voulant rater l’événement pour rien au monde, deux étudiants américains ont parcouru plus de 2.000 kilomètres pour voter.

Ils s’appellent Meredith Reilly et Zachary Houdek. Ces deux Américains, qui étudient à Washington, ont parcouru plus de 2.250 kilomètres en 27 heures (avec une pause de 7 heures) pour aller voter dans leur Texas natal. Un long trajet en voiture organisé en dernière minute étant donné que les deux étudiants pensaient pouvoir voter par correspondance. C’était sans compter sur leurs bulletins de vote qui ne sont jamais arrivés.

Your vote is your voice. Make it heard!!

This is the last week of early voting, Texas polling locations are open Monday-Saturday 7:00am-7:00pm and Sunday from 12:00pm-6:00pm

6 Austin mega centers are even open until 9:00pm!!! Make a plan and go #vote #VoteEarly #Election2020 https://t.co/1XOVRgBysS

