Dès mercredi, les femmes travailleront « gratuitement »

En 2020, hommes et femmes ne sont toujours pas rétribués de la même manière pour leur travail. Selon la Commission européenne, l’écart salarial horaire entre les deux genres s’élève en moyenne à 16% dans l’Union européenne. Alors que les lois consacrent depuis des années l’égalité salariale, une différence subsiste encore et toujours. Selon Ilan Tojerow, professeur d’économie à l’Université libre de Bruxelles, l’arrivée du premier enfant explique grandement ce fossé.

L’écart salarial horaire européen entre les hommes et les femmes représente environ deux mois de salaire, alerte la Commission européenne, qui a dès lors fixé au 4 novembre l’Equal Pay Day européen. On considère symboliquement qu’à partir de mercredi, les femmes travaillent «gratuitement» au vu de leur différence de salaire avec leurs collègues masculins.

Selon l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), en 2017, l’écart salarial – tous secteurs confondus – s’élevait à 9,6% en Belgique. Cette proportion représente «ce que ces femmes auraient gagné si elles avaient travaillé à temps plein», explique l’Institut. Si on enlève cette correction, l’écart salarial grimpe jusqu’à 23,7%.

Préjugés et stéréotypes

Si l’IEFH estime «qu’environ 48% de l’écart salarial peut s’expliquer sur base des positions différentes occupées par les femmes et les hommes sur le marché du travail (…), une part importante, 52%, ne peut être expliquée, même lorsque l’on tient compte de toutes les caractéristiques des travailleurs».

Cette partie du fossé «peut être attribuée à différents mécanismes cachés, préjugés et stéréotypes, qui conduisent à des discriminations fondées sur le sexe». L’Institut met en exergue que la discrimination salariale est d’ailleurs le plus souvent cachée. «Peu de gens savent ce que gagnent exactement leurs collègues. Cela permet aux différences, même les plus flagrantes, de passer inaperçues.»

La charge de l’éducation pour la mère

Pour Ilan Tojerow, l’élément central qui explique l’écart salarial entre les genres est l’arrivée d’un premier enfant. M. Tojerow est co-auteur d’une étude du département d’économie appliquée de l’ULB (le DULBEA) sur le «coût de l’enfant pour la carrière des femmes».

«Nous voulions mesurer le lien entre l’écart salarial et la naissance du premier enfant. Avant le premier enfant, les salaires sont assez similaires. Puis les revenus des femmes chutent de manière vertigineuse», explique M. Tojerow, directeur du DULBEA. Si cette baisse pouvait être attendue à court terme, à cause du congé de maternité notamment, l’étude révèle que huit ans après la naissance du premier enfant, la mère accuse encore une diminution de ses revenus de l’ordre de 43%. «Pour les pères, aucune différence de ce type n’a été observée», souligne le professeur d’économie.

«Le principal obstacle aujourd’hui est donc le fait que la charge de l’éducation des enfants repose principalement sur les épaules des mères», ce qui les pousse par exemple à travailler à temps partiel, à interrompre leur carrière… Les femmes accusent dès lors un retard par rapport aux hommes et vont également être confrontées à davantage de difficultés pour obtenir des promotions.

« Casser les normes sociétales »

Pour changer les choses, il faudrait, selon M. Tojerow, agir sur deux domaines. D’une part, «on doit casser les normes sociétales qui font que les femmes vont être les premières à s’occuper des enfants et faire un pas de côté du point de vue professionnel». D’autre part, des «mesures pour associer les pères à l’éducation de leurs enfants» sont nécessaires, comme un congé de paternité. «Les mères perdent alors moins de revenus et restent attachées au marché du travail.»

«Les mères ne savent pas de manière innée qu’il faut se lever la nuit, aller changer une couche et comment… Mais vu qu’elles sont en congé de maternité et que les pères doivent se lever tôt pour aller travailler, ce sont elles qui le font», souligne M. Tojerow. Étant donné qu’elles ont acquis toutes les techniques, une fois de retour au travail, les mères continuent de prendre en charge ces tâches. Avec un congé de paternité, le père est davantage poussé à s’occuper des enfants, ce qui répartit plus équitablement cette charge et est également favorable à la santé des mères, selon la recherche du DULBEA.

«Aujourd’hui, on peut dire que 80% de la différence de revenus entre hommes et femmes est liée à l’élément ’enfant’. D’autres facteurs entrent en jeu mais c’est l’élément central, ce qui n’était pas le cas avant. Dans le passé, cet écart était plutôt dû aux métiers occupés par les femmes», davantage secrétaires qu’ingénieures, pour schématiser.

Tous les efforts doivent dès lors, selon ce professeur, se concentrer sur une meilleure répartition de la charge de l’enfant au sein du couple, faute de quoi «on continuera à avoir des Equal Pay Day dans 20 ans».