Britney Spears tente sans succès de rassurer ses fans dans une nouvelle vidéo

Absente des réseaux sociaux depuis une quinzaine de jours, Britney Spears est réapparue pour poster un message censé rassurer ses fans.

La situation autour de Britney Spears est de plus en plus illisible. Alors que sa santé mentale fait de nouveau l’objet de vives interrogations, notamment après avoir été internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique, la chanteuse américaine a tenté de rassurer ses fans via une courte vidéo postée sur Instagram.

« Bonjour. Je sais qu’il y a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes ont dit des tas de choses sur moi, mais je voulais vous dire que je vais bien. Je n’ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Je vous envoie de nombreuses prières, de nombreux vœux et beaucoup d’amour », a simplement déclaré l’interprète de « Toxic ». Avant de poster deux autres publications, dont une où on la voit réaliser une danse loufoque.



Mais son message, qui était censé rassurer les internautes, n’a visiblement pas eu l’effet escompté. En commentaire, de nombreux fans ont remarqué que Britney « n’avait pas l’air très heureuse ». D’autres ont de leur côté estimé qu’elle a l’air « terrifiée » et « de plus en plus abattue ».