Deux candidats de « L’amour est dans le pré » ont « piégé » la production

Coup de tonnerre dans la nouvelle saison de la version belge « L’amour est dans le pré » diffusée sur RTL-TVI. Deux candidats n’ont pas respecté les règles de l’émission.

L’émission « L’amour est dans le pré » diffusée sur RTL-TVI a été marquée par l’élimination de François et de Laurence, deux candidats de cette nouvelle saison qui étaient à la recherche de l’amour. En effet, alors qu’ils avaient pourtant participé à l’ouverture du courrier de leurs prétendants et prétendantes, François et Laurence étaient déjà en couple. Tombée sous le charme de l’agriculteur, Laurence l’avait déjà contacté en marge de l’émission et l’avait déjà rencontré hors des caméras. Pourtant, le couple a continué à faire semblant de rien…

Après les speed dating, François a décidé d’inviter Laurence et deux autres prétendantes à venir séjourner chez lui. Mais quelques heures après le tournage, Laurence a contacté les deux jeunes femmes pour leur avouer qu’elle était en couple avec François. En apprenant cela, la production a décidé de ne pas diffuser les speed dating de François pour préserver l’intimité des jeunes femmes venues le rencontrer avec l’espoir de gagner son coeur.

Cette nouvelle a déclenché la colère et la déception des prétendantes qui avaient écrit à l’émission, mais aussi de la production. La présentatrice Sandrine Dans est allée à la rencontre du couple pour avoir des explications. « On n’a rien pu faire, c’était plus fort que nous et voilà, on s’est vu et c’est tout », a déclaré Laurence.

« J’ai été piégée »

Bien qu’heureuse qu’un couple se soit formé, Sandrine Dans s’est montrée déçue et elle l’a fait savoir à François et à Laurence. « On joue la carte de la confiance, il y a des règles à respecter. On vous demande de ne pas entrer en contact avec les autres candidats ou prétendants. Ce qui n’a pas été respecté », a-t-elle déclaré.

« Je trouve juste ça dommage que j’ai été piégée de cette manière-là. J’ai cru sincèrement quand tu m’as dit que tu avais un coup de cœur que François n’était pas au courant. J’ai cru vraiment que c’était une première déclaration surprise. C’est une émission qui existe depuis 12 ans parce que les gens sont sincères vis-à-vis des autres et parce qu’on joue cartes sur table aussi », a poursuivi Sandrine Dans.

« Leur coup était déjà arrangé »

De nombreux téléspectateurs ont été déçus de l’attitude du couple et cette séquence a déclenché de beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. « Je la trouve trop sûr d’elle et hautaine », « Elle manque d’humilité, heureusement qu’elle ait quittée l’aventure ! », « Ils espéraient sans doute rester pour avoir le voyage gratis sans doute », « A bannir à jamais de tous les jeux, ces deux escrocs ont tenté de gagner un voyage alors déjà avant la réception des lettres. Leur coup était déjà arrangé », ont écrit des internautes sur Facebook.