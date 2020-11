PHOTOS. La Stib offre une deuxième jeunesse à ses anciens métros

Dès ce lundi 2 novembre, vous pourrez circuler dans des métros fraichement redécorés par la Stib. En effet, certains engins circulant sur les lignes 2 et 6 rendent hommage à la Grand-Place et à la place Poelaert.

Sur Twitter, la société de transport bruxelloise a indiqué qu’elle redécorait certains de ses anciens métros, sur les lignes 2 et 6: « On a décidé de donner un petit coup de jeune à nos bons vieux métros en redécorant leur intérieur. Deux rames sont déjà prêtes, avec la Grand-Place et à la place Poelaert mises à l’honneur. Vous pouvez les emprunter sur les lignes 2 et 6. Dix autres rames suivront. »

On a décidé de donner un petit coup de jeune à nos bons vieux métros en redécorant leur intérieur. 🤩 Deux rames sont déjà prêtes, avec la Grand-Place et à la place Poelaert mises à l’honneur. Vous pouvez les emprunter sur les lignes 2 et 6. Dix autres rames suivront.#stib pic.twitter.com/CX2fWYuOb3 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) November 2, 2020

Il faudra donc être attentif lorsque vous circulerez sur ces lignes, puisque vous pourriez bien vous retrouver avec ses métros collector. Une façon pour la Stib de donner une seconde jeunesse à ses plus anciens appareils, qui circulent également encore sur la ligne 5.