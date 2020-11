Miracle à Izmir : Un enfant de 3 ans sorti vivant des décombres

Une enfant de trois ans a été sortie vivante des décombres à Izmir en Turquie près de 65 heures après le violent tremblement de terre qui a frappé la mer Egée, a indiqué lundi la Protection civile sur Twitter.

La fillette de trois ans s’est retrouvée prisonnière des ruines de l’immeuble de huit étages qu’elle occupait avec sa famille et qui s’est complètement effondré vendredi. La mère ainsi que trois frères et sœurs de l’enfant avaient déjà été extraits vivants des décombres le lendemain de la secousse.

There are some moments which can not be expressed by words. #elifbebek

After 65 hours a 3 years girl was rescued from the wreckage. The miracle..#izmirdepremi #earthquake #izmir pic.twitter.com/dVjKnqBg1E

— Nurettin Akçay (@akcay_nurettinn) November 2, 2020