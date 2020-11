Ils vendent une fausse lampe de génie à 80.000 € et sont arrêtés

Deux individus ont été arrêtés en Inde pour avoir tenté d’escroquer un médecin. Ceux-ci ont fait croire qu’ils vendaient une lampe contenant un génie pour plus de 80.000 €. L’acheteur a fini par comprendre la supercherie et a dénoncé les deux malfrats aux autorités.

Le docteur Laeek Khan n’est pas passé loin de se faire avoir par deux escrocs dans le nord de l’Inde. En effet, celui-ci pensait acheter une « lampe contenant un génie » pour la modique somme de sept millions de roupies, soit 80.800 €. « Au départ, les arnaqueurs voulaient lui vendre pour beau­coup plus, mais le méde­cin n’a accepté de payer que 7 millions de roupies », a déclaré un policier.

L’un des deux hommes prétendait être un occultiste. En frottant la lampe, il aurait fait apparaître un djinn, une entité surnaturelle, qui n’était autre que son comparse déguisé en génie. Le médecin a tenu a touché le fameux phénomène, mais l’homme lui a refusé ce droit, expliquant que cela pouvait le mettre en danger.

In UP’s Meerut a London-returned Dr Laeek Khan reports cheated by two men who claimed to be ‘tantriks’ and sold him ‘Aladdin Ka Chirag’ for Rs 2.5 crore promising that it could fulfil all his wishes and will make him a billionaire. Well this is completely astonishing.. pic.twitter.com/yS27Ywh2oW

