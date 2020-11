Entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, c’est déjà l’amour fou

Laeticia Hallyday ne cache plus sa relation avec Jalil Lespert, son nouveau compagnon. En week-end à Rome, le couple s’est fait tatouer ensemble.

Mi-octobre, Laeticia Hallyday s’était confiée sur sa nouvelle vie amoureuse dans une rare interview télévisée pour l’émission Sept à huit. En couple avec Pascal Balland, la maman de Jade et Joy s’était livrée sans tabou sur sa relation. « C’est difficile d’apprendre à aimer. On a l’impression de tromper son mari.Qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal », avait-elle déclaré.

En couple avec l’ex de Sonia Rolland

Deux semaines plus tard, les choses ont bien changé. En effet, Laeticia Hallyday n’est plus en couple avec Pascal Balland. Elle s’affiche désormais dans les bras de Jalil Lespert. Cet acteur et réalisateur de 44 ans avait reçu en 2001 le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans « Ressources humaines ». En tant que réalisateur, il a signé des films comme « Yves Saint Laurent », « Iris » et plus récemment « Le Dindon » avec Dany Boon. Il a également réalisé la série « Versailles ». Ce père de trois enfants est resté en couple près de dix ans avec l’ancienne Miss France Sonia Rolland.

Un tatouage commun ?

En couple depuis quelques semaines, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont officialisé leur relation d’une drôle de manière sur Instagram. Jalil a publié une vidéo de deux allumettes s’embrasant et Laeticia a commenté « Love at first sight » (en français « L’amour au premier regard »).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 30 Oct. 2020 à 4 :19 PDT

Ce week-end, il était tous les deux à Rome pour un week-end en amoureux. Via leurs comptes Instagram, on a appris qu’ils s’étaient tous les deux faits tatouer dans le même salon de tatouage. On les voit chacun leur tour sur la table du tatoueur mais à l’heure actuelle, le tatouage qu’ils ont choisi reste un mystère.