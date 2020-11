Droguée ? Malade ? Loana donne des nouvelles rassurantes à ses fans

Le mois dernier, on apprenait que Loana avait été internée dans un centre psychiatrique après des « crises de démence » consécutives à l’absorption de drogue. Pour la première fois depuis les faits, l’ancienne candidate de téléréalité s’est exprimée.

Début octobre, Loana a été hospitalisée à l’hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement de Paris.

Internée pendant près d’un mois

D’après le site StarMag, la quadragénaire avait été retrouvée « désorientée » dans les rues de Paris alors qu’elle était partie à la recherche de son chien. Elle aurait souffert de « crises de démence » suite à l’absorption de substance illicite, ce qui l’avait également amenée à exhiber sa poitrine sur la voie publique.

Des proches avaient appelé la police et les pompiers. Ils avaient rapidement retrouvé le chien de Loana puisqu’il n’était pas perdu et qu’il se trouvait simplement dans les parties communes de son immeuble. L’appartement de la gagnante de la première émission de télé-réalité française avait été perquisitionné par la police et des substances illicites y auraient été découvertes.

« J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver »

Un mois après les faits, Loana s’est exprimée pour la première fois. À l’occasion d’halloween, elle a publié un cliché sur son compte Instagram. Elle a confié qu’elle travaillait actuellement sur « un énorme projet ». Elle a également tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. « Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne me drogue pas. J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver », a-t-elle écrit. Loana aurait quitté l’hôpital psychiatrique il y a quelques jours.