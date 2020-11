Sean Connery souffrait de démence : son épouse révèle son dernier combat

L’acteur écossais Sean Connery, décédé à l’âge de 90 ans, souffrait de démence et il est décédé « paisiblement », selon son épouse, citée dimanche par le tabloïd The Mail on Sunday.

« Il était atteint de démence et cela avait vraiment eu des effets néfastes sur lui », a révélé Micheline Roquebrune, portraitiste française que le légendaire interprète de 007 avait épousé en secondes noces en 1975. « Ce n’était pas une vie pour lui. À la fin, il ne pouvait plus s’exprimer ».

« Au moins il est mort dans son sommeil et c’était très paisible. J’étais avec lui tout le temps et il s’est simplement éteint. C’est ce qu’il voulait », a-t-elle déclaré.

« Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble », a aussi confié Mme Roquebrune. « Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement et il est parti paisiblement », a-t-elle ajouté.

Sean Connery est mort entouré de sa famille, à Nassau, aux Bahamas. Il n’était « pas bien depuis un certain temps », a déclaré son fils Jason Connery à la BBC.

Les plus célèbres « 007 » lui rendent hommage

De nombreuses figures du cinéma ont rendu hommage à l’Ecossais, premier acteur à se glisser dans le costume de James Bond, dans « Dr No » en 1962.

Chacun des acteurs qui lui ont succédé dans le rôle de « 007 » l’ont regardé « avec vénération et admiration », a déclaré Pierce Brosnan qui a interprété James Bond dans 4 films. « Sir Sean Connery, vous étiez mon plus grand James Bond, pour le garçon que j’étais et pour l’homme qui est devenu lui-même James Bond », a dit Pierce Brosnan.

Autre interprète de « 007 », le Britannique Timothy Dalton a loué la « merveilleuse présence » de Sean Connery.

Il a « capturé une époque, les années soixante », a salué l’Australien George Lazenby, qui a joué 007 dans « Au service de Sa Majesté ».

Sean Connery est « l’un des vrais grands du cinéma », lui a aussi rendu hommage le Britannique Daniel Craig. « Il a défini une ère et un style », a ajouté l’actuel interprète du personnage inventé par l’écrivain Ian Fleming dont le prochain volet des aventures, « Mourir peut attendre », doit sortir en avril 2021.

L’acteur américain Kevin Costner a souligné son « incroyable carrière ». « C’est la plus grande star avec laquelle j’ai travaillé », a-t-il tweeté.

Obsèques privées

Pendant ses cinq décennies de carrière, Sean Connery a gagné un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.

Ses obsèques seront privées, a annoncé sa famille, qui prévoit un service commémoratif une fois passée la pandémie.