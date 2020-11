Quelques conseils pour un reconfinement optimum

Comment démarrer un confinement dans les meilleures conditions possible, surtout si l’on est amené à travailler depuis chez soi ? Des outils qui vous aideront à aimer le télétravail, à une connexion wi-fi des plus performantes, en passant par des placards de cuisine judicieusement remplis, voici nos astuces et conseils pour adoucir votre reconfinement.

3 indispensables dans vos placards

Les ventes de farine avaient explosé jusqu’à +229% durant le confinement, d’après les chiffres publiés ce printemps par le cabinet Nielsen. Les pâtes aussi ont été l’un des symboles alimentaires sur lesquels les Français s’étaient rués durant cette période atypique. Pourtant, qui n’a pas été contraint de revoir une recette faute d’avoir pensé à tous les ingrédients ? En vue d’un potentiel reconfinement, voici les trois ingrédients auxquels vous n’aviez pas pensé la première fois. A bon entendeur…

Le bouillon cube : C’est le détail qui est revenu sans en avoir l’air dans nombre de recettes de Cyril Lignac lors de son émission quotidienne « Tous en cuisine ». Poule, boeuf, légume… Ces petits dés vous sauveront la vie en cas de reconfinement pour donner plus de pep’s à vos plats. On les utilise pour préparer un risotto, mais vous pouvez très bien aromatiser l’eau de vos pâtes ou de vos lentilles. Pensez aussi à eux en tant qu’assaisonnement pour les saupoudrer sur une omelette ou préparer une marinade.

La levure chimique : C’est bien beau d’avoir pléthore de paquets de farine dans vos placards, mais avez-vous pensé à la levure chimique si vous prévoyez un atelier de pâtisserie ? De nombreux consommateurs ont compris leur erreur lors du premier confinement en se focalisant uniquement sur la farine. Sachez qu’à défaut vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude pour remplacer la levure chimique et donner une texture aérienne. Et n’oubliez pas la levure fraîche de boulanger si la frénésie du pain maison venait à reprendre. Seul hic, elle est périssable et ne tient que deux semaines au réfrigérateur.

Des tomates pelées concassées : La pizza aurait été le plat qui a manqué le plus aux confinés au printemps dernier, d’après un sondage qu’avaient réalisé Uber Eats et Le Fooding. A la maison, pas de pizza sans tomates pelées concassées. Souvenez-vous, durant la première semaine de confinement mi-mars, les grandes surfaces avaient été dévalisées en conserves de légumes, dont les ventes avaient bondi de 86% d’après les données du cabinet d’analyses Nielsen. La boîte de tomates pelées concassées, c’est aussi un indispensable des placards conseillé par l’animateur Laurent Mariotte sur son blog. Et avec ces conserves, vous pourrez aussi bien préparer une bolognaise que des lasagnes, voire même une soupe de légumes.

Télétravail : des objets pour vous faciliter la vie

Il est grand temps de songer à la (re)mise en place d’un espace de télétravail confortable. Voici trois objets et concepts qui vont vous donner envie de rester à la maison… pour bosser !

Un bureau qui s’adapte pour travailler debout

Mieux réguler la tension artérielle mais aussi le poids, amélioration de la circulation sanguine… Il paraîtrait même que travailler debout permet de mieux se concentrer. Et la bonne nouvelle c’est qu’en adoptant cette résolution vous pourrez vous aménager un espace de travail n’importe où chez vous grâce à ce bureau flexible – le classicriser de FlexiSpot, qui s’adapte à toutes les tailles. Tout est prévu pour bosser confortablement, avec même une tablette pour le clavier. Grâce à ses différents niveaux, on peut tout à fait glisser un vélo d’appartement en guise de chaise puis remonter le bureau lorsque la séance de sport est finie ! Compter 179,99 dollars le bureau, soit environ 152 €.

Le bureau pour travailler… dans son lit

Avouez que le télétravail a surtout du bon pour améliorer les heures de sommeil. Pour ceux qui veulent démarrer la journée dans leur lit et, en plus, qui n’ont pas un budget mirobolant à investir dans leur espace de travail à la maison, voici le plateau inclinable à glisser de chaque côté du bassin pour réaliser les premières tâches de la journée. Le « bureau » ne coûte que 39,99 €. Grâce à ses différentes positions d’inclinaison, on peut travailler complètement allongé puis assister à une réunion en relevant le support afin de s’assoir contre son oreiller.

La souris la plus légère du monde

Voilà comment les experts de la tech décrivent ce nouveau modèle de souris fabriqué par la marque Cooler Master. Alors, oui l’accessoire (MM720) est surtout fait pour les gamers. Mais qui vous empêche d’améliorer au maximum votre confort de travail à la maison, et surtout d’être ultra-rapide dans la réalisation de vos tâches ? La « bête » ne pèse que 49 g et dispose de six boutons. Idéal si vous êtes un salarié multi-tâches ! Qui plus est, elle est waterproof, ce qui vous conviendra parfaitement si vous êtes du genre à renverser votre café. Cette nouvelle souris optique est lancée à compter du 27 octobre au prix de 49,99 dollars, soit environ 42 euros, dans quatre coloris différents.

Comment installer du Wi-Fi là où il n’y en a pas encore ?

Vous avez décidé de passer le confinement au vert, tranquillement installé dans votre maison de campagne. Mais à votre arrivée, c’est le drame : le Wi-Fi est très mauvais ou, pire encore, vous n’avez même pas de connexion internet. Comment faire alors pour que vous puissiez jouir rapidement d’un accès confortable à Internet dans toute la maison et même à l’extérieur ?

Contrairement à un appartement en ville, une maison de campagne présente deux inconvénients majeurs pour pouvoir profiter d’un Wi-Fi efficace : la surface et les murs souvent épais qui bloquent le signal. Pour y remédier il faut donc absolument rajouter au moins un routeur à sa box pour pouvoir étendre la portée et améliorer la qualité de son réseau Wi-Fi.

Pour s’assurer que toutes les pièces disposent bien d’une qualité de connexion équivalente, il est aussi conseillé d’investir dans des répéteurs Wi-Fi qui, branchés sur une simple prise électrique, captent et diffusent à proximité le signal envoyé par le routeur le plus proche. Cette technique est la plus sûre pour pouvoir espérer bénéficier d’un réseau sans fil performant dans toutes les pièces et, le cas échéant, sur une terrasse ou une cabane au fond du jardin.

A noter que les opérateurs conseillent en cette période de confinement de bien privilégier sa connexion Wi-Fi domestique pour l’ensemble des terminaux à la maison, y compris les téléphones portables, afin de « soulager » le réseau 4G local.