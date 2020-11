Henri PFR, coach The Voice : «Derrière la voix, je cherche un artiste»

The Voice Belgique fera son retour le 29 décembre pour une neuvième saison pas comme les autres. Comment l’émission s’adapte-t-elle aux restrictions sanitaires ? Comment se sont déroulées les premières auditions à l’aveugle ? À l’occasion de l’enregistrement des blinds, nous avons récolté les premières impressions des coachs, un quatuor 100 % issu de la scène belge.

L’émission phare de la Une revient en décembre pour une neuvième saison. À la présentation on retrouve bien sûr la pétillante Maureen Louys. Du côté du jury, deux nouveaux artistes viendront retrouver des coachs chevronnées. En effet, pour cette neuvième saison, la RTBF a déniché un banc de coachs entièrement belge : BJ Scott, Typh Barrow, Henri PFR et Loïc Nottet. « C’est une saison 100% belge, donc 100% bienveillante », se réjouit Henri PFR, nouvellement installé dans ces fameux fauteuils rouges.

« Créer une histoire autour d’une voix »

« En dehors des voix, je cherche vraiment des artistes », confie le DJ, auteur et compositeur. « J’espère développer des choses au-delà de l’émission. Les gens pour lesquels je me suis retourné, ce sont des gens avec qui je me vois potentiellement travailler en studio. »

Déjà habitué à coacher des artistes, Henri PFR a une idée bien précise de la façon dont il va accompagner ses talents : « Je ne veux pas leur imposer quoi que ce soit, mais les guider dans leur univers, les aider à le découvrir. Apprendre aussi à performer sur la scène. Ce que je veux, c’est créer une histoire autour d’une voix. »

À l’instar d’Henri PFR, Loïc Nottet fait lui aussi ses premier pas en tant que coach The Voice. Pour lui qui a été révélé par cette émission, cette aventure est « très particulière ». « Je pensais que j’allais m’assoir dans le fauteuil et être détendu, mais je stresse tout autant que lorsque j’étais sur la scène ! Finalement, The Voice, ce n’est jamais de tout repos. Mais c’est une chouette expérience, c’est de nouveau une incroyable aventure humaine ». Une aventure qu’il est très heureux de partager avec sa propre coach, BJ Scott.

Un retour « grandiose » pour BJ Scott

Ce banc de « copains de la scène belge » et l’ambiance qui règne sur le plateau sont unanimement salués par ce nouveau jury.

Coach emblématique de l’émission, BJ Scott est ravie d’être de retour dans ce fauteuil rouge. « Ce retour est grandiose ! Mais il n’est pas facile, je dois souvent me bagarrer avec mes amis pour choper les talents ! Mais c’est un vrai challenge, j’aime bien ça. »

De son côté, Typh Barrow a hâte de dénicher de nouveaux talents. « Je retourne pour ce qui me fait vibrer. Je fonctionne aux critères épidermiques, au palpitant cardiaque », explique l’interprète de Taboo. «Je ne suis pas spécialement en recherche de grandes démonstrations vocales. J’aime les fêlures, je plonge tout de suite là-dedans, dès que ça touche la corde sensible.»

Mesures extraordinaires et public virtuel

Le tournage des premiers blinds (auditions à l’aveugle) a démarré ce 29 octobre. Pandémie oblige, la RTBF a dû s’adapter aux restrictions sanitaires et à ce contexte inédit. Et c’est une première en Belgique : l’émission est enregistrée avec un public… virtuel ! En effet, des écrans ont pris place dans les gradins et diffusent en continu les visages et réactions du public. Les proches des talents assistent donc aux enregistrements en direct depuis chez eux, assis devant la webcam de leur ordinateur.

Autre nouveauté : afin de pimenter les blinds, les coachs pourront utiliser l’arme impitoyable qu’est le « blocked » à raison de deux fois sur la durée des auditions (et non plus une comme de coutume). Au choix, ils pourront donc bloquer deux fois l’un de leurs collègues, ce qui l’empêchera d’être choisi par le talent.

« Une grande saison »

Malgré la pandémie, The Voice ne manque pas de candidats ! Ils ont entre 15 et 45 ans et viennent des quatre coins du pays (Wallonie, Bruxelles et même de Flandre). Parmi eux, nombreux sont déjà musiciens et tous les styles musicaux sont représentés. Les inscriptions étaient nombreuses cette année, ce que la production explique par deux raisons : « D’une part, l’année passée la saison était consacrée aux kids. Et d’autre part, avec le confinement, ils sont nombreux à avoir consacré plus de temps à la musique. On est donc sur du très bon niveau ! »

Les candidats sélectionnés sont accompagnés par un maximum de quatre. Dans la family room, sur le plateau, parmi les musiciens et les équipes techniques, … Toute l’organisation de l’émission est pensée pour respecter les bulles sociales. Seuls les coachs (lorsqu’ils sont assis dans des fauteuils éloignés) et les talents (lorsqu’ils sont sur scène) ne portent pas de masque.

Cette année encore, le niveau est au rendez-vous assurent les coachs. Malgré ce contexte particulier, BJ Scott nous promet déjà « une grande saison ». Son lancement est prévu durant les fêtes de fin d’année. Pour découvrir les talents qui feront cette neuvième saison de The Voice, rendez-vous le 29 décembre, à 20h20 sur la Une et sur Auvio.