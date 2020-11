Comment prendre soin de soi en mode vegan ?

Protéger l’environnement et les animaux, cela passe aussi par un changement dans sa routine beauté. Respecter son corps, sa planète et le bien-être animal, c’est l’idée même des cosmétiques vegan. Comment les reconnaître ? Où les dénicher ? Metro fait le tour de la question.

Le véganisme est bien plus qu’un régime alimentaire : c’est un mode de vie. Il s’agit de bannir l’exploitation animale à tous points de vue : alimentation, habillement, loisirs, mais aussi produits de beauté.

Depuis quelques années, les produits cosmétiques vegan connaissent un succès grandissant. Une tendance d’autant plus prégnante depuis la crise sanitaire. De plus en plus de grandes marques lancent leur propre gamme vegan, et des entreprises spécialisées fleurissent un peu partout.

Si l’univers des cosmétiques évolue, c’est bien pour répondre à une demande spécifique. Les jeunes consommateurs en particulier, plus sensibles aux questions environnementales et de bien-être animal, sont en quête de produits en accord avec leurs valeurs.

Que recouvre cette appellation ?

Par définition, un produit cosmétique vegan ne contiendra aucun ingrédient d’origine animale. Un produit à base de miel, par exemple, ne sera pas vegan. Idem pour les shampoings à base de kératine, souvent issue de poils, cornes, plumes ou peaux d’animaux. Idem encore pour les produits à base de collagène, fabriqué à partir de peaux animales.

Dès lors, comment s’assurer que l’on a affaire à du vegan et non à du greenwashing? En lisant la liste des ingrédients INCI, ou plus simplement en se référant aux labels. Les plus courants chez nous sont : Vegan & Cruelty Free, Vegan Society, One voice et Certified Vegan.

En bannissant tout ce qui est issu de « l’exploitation animale » cela rend, en théorie, les produits vegan « cruelty-free ». Ici encore, il vaut toutefois mieux se référer aux labels pour s’en assurer. Notons encore que, qui dit vegan ne dit pas forcément naturel et bio !