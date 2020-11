La livraison à domicile, un phénomène vieux de plusieurs siècles

Depuis la fermeture des bars et des restaurants, le take-away et la livraison à domicile jusqu’à 22h sont les seuls moyen de profiter de bons petits plats venant de l’extérieur. Durant le premier confinement, la proportion de Français ayant passé commande par ces biais avait d’ailleurs doublé et l’on ne cesse de présenter la crise sanitaire comme un véritable catalyseur de ce secteur déjà en plein boom. Pourtant, la livraison de repas à domicile ne date pas d’hier.

La toute première livraison de repas aux Etats-Unis servait des menus… chinois

En 1922, le Kin-Chu Café sert de la cuisine de l’Empire du Milieu à Los Angeles. D’après le Times, le restaurant fait à l’époque sa promotion en se déclarant comme « l’unique endroit sur la côte ouest cuisinant et livrant de la véritable nourriture chinoise ». Il servait notamment du porc Moo Shu, une recette originaire du nord de la Chine à base d’oeufs brouillés, de morceaux de porc coupés en lamelles et de concombre.

Le dabbawallah est l’un des plus anciens services de livraison toujours actif

15 cm de diamètre par 30 cm de hauteur. C’est la taille d’un dabba, une grande boîte métallique à plusieurs compartiments prévus pour garder au chaud le repas. Le dabbawallah, c’est le livreur, celui qui accroche quantité de ces timbales à un vélo ou son triporteur pour opérer la livraison. A Bombay, ils sont partie intégrante de la vie quotidienne. Aujourd’hui, les livreurs que l’on repère grâce à leur uniforme blanc et qui viennent pour la plupart d’un petit village au sud de la mégalopole effectuent leurs courses entre les foyers et les bureaux. C’est un mode écolo puisque les contenants sont sans cesse réutilisés. Le concept remonte à 1890, lorsque l’Inde fut encore sous domination britannique, et qu’il fallut nourrir un nombre croissant de travailleurs.

Les premières livraisons de pizzas ont été réalisées en 1960

On attribue le début de l’histoire de la livraison de pizzas à la chaîne Domino’s. Officiellement, ce canal de vente remonte à 1960 lorsque deux frères, Tom et James Monaghan, rachètent un magasin de livraison de pizzas, baptisé Dominick’s. Celui-ci est situé dans le Michigan, aux Etats-Unis. L’entreprise qui deviendra ensuite Domino’s Pizza bâtit sa croissance en misant sur le concept de la livraison, en apportant au début de son histoire les commandes des clients à bord d’une Volkswagen Beetle. En France, Domino’s Pizza n’installera son concept qu’en 1989.

Aux Etats-Unis, le lait frais est livré depuis… 1785

Retour à la fin du XVIIIe siècle pour découvrir les toutes premières livraisons de lait aux Etats-Unis. Elles ont été effectuées dans le Vermont, lorsque les fermiers faisaient du porte-à-porte pour remplir les jarres en métal des foyers américains. Leur tournée fut radicalement changée lorsqu’arrive la bouteille en verre en 1878 puis celle scellée par un bouchon en 1884. Le brevet déposé permit au lait de ne plus être périmé avant qu’il n’arrive jusqu’aux consommateurs.

Et la restauration à emporter date… de l’époque romaine

Les fast food, une invention du XXe siècle ? Que nenni. En 2019, des fouilles menées à Pompéi, en Italie, ont permis de révéler au grand jour l’ancêtre de la restauration rapide. Il y a quelque 2.000 ans, le thermopolium permettait à la population romaine d’emporter nourriture et boissons tels que du vin épicé, des lentilles ou du poisson salé. A l’occasion de cette découverte, un enseignant à l’université de Buffalo aux Etats-Unis et spécialiste de la Rome Antique avait confié à la chaîne australienne ABC que « la plupart des Romains vivaient dans des appartements ou des espaces plutôt confinés, et il n’y a pas beaucoup de traces d’équipements permettant de faire la cuisine ». Le contenu des commandes était d’ailleurs consommé en marchant ou à la maison plutôt qu’au sein même du « restaurant ».