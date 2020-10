Comment la Covid-19 a totalement chamboulé les amitiés

Si l’on sait que la pandémie mondiale a fortement impacté les secteurs de la santé et de l’économie, qu’en est-il des relations humaines ? L’absence de contact, si ce n’est virtuel, ou de moments de complicité a forcément bouleversé les amitiés des uns et des autres. C’est le constat établi par la deuxième étude mondiale sur l’amitié, publiée par Snap Inc., qui révèle que pour un tiers des personnes dans le monde la Covid-19 a modifié leurs relations avec leurs amis les plus proches.

Conjointement menée par Alter Agents et Snap Inc. auprès de 30.000 personnes dans seize pays, cette étude montre l’impact qu’a eu la crise sanitaire, et notamment le confinement, sur les relations amicales. Et si ces dernières ont été bouleversées, l’impact n’est pas forcément négatif. Parmi les 33% de personnes qui ont indiqué un changement dans leurs relations avec la Covid-19, 47% affirment se sentir désormais plus proches de leurs amis qu’auparavant.

Les nouvelles technologies ont considérablement aidé à maintenir un lien entre les amis, qu’ils soient proches ou non. Deux tiers d’entre eux affirment utiliser les canaux en ligne pour communiquer davantage qu’ils ne l’auraient fait avant la Covid-19 (68% pour les Français), et 49% affirment avoir délaissé les sujets futiles pour se consacrer à des conversations beaucoup plus profondes (42% en France).

Un fort sentiment de solitude

Si les amitiés des uns et des autres sont généralement plus fortes depuis le début de la pandémie, ou tout du moins inchangées, les répondants avouent qu’ils se sentent plus seuls désormais. Les deux tiers des sondés affirment se sentir seuls depuis le début de la crise sanitaire, soit 8% de plus d’auparavant. Le constat est moins frappant du côté de l’Hexagone, même si 56% des Français déclarent se sentir isolés à cause de la Covid-19.

« Bien que les amitiés continuent d’être entretenues par le biais d’applications, d’appels téléphoniques et d’autres formes de communication, l’élément désincarné enlève à beaucoup l’expérience complète de l’amitié », explique Laavanya Kathiravelu, l’une des dix-sept experts mondiaux de l’amitié qui ont contribué au rapport.

Un sentiment effectivement partagé par de nombreux Français, puisque 44% des sondés estiment que le fait de ne pas pouvoir voir leurs amis les a perturbés et a engendré un sentiment de solitude.

L’amour et le chômage également en cause

Si la crise sanitaire a fortement chamboulé les relations amicales de chacun, elle est loin d’être la seule à causer des rapprochements ou des éloignements. L’amour peut également avoir des conséquences sur vos relations. Quatre personnes interrogées dans le monde sur dix confient que leur nouvelle relation amoureuse a eu un impact négatif sur leurs amitiés. Le constat est le même pour celles et ceux qui sont devenus parents (41%), et davantage encore pour celles et ceux qui ont souffert de difficultés financières ou de la perte d’un emploi (51%).

D’autres facteurs peuvent lourdement peser sur les relations amicales, et notamment la distance physique même si celle-ci n’est pas inhérente au confinement : déménager dans une nouvelle ville (53%), déménager dans un nouveau quartier (39%), aller à l’université ou déménager pour le travail (50%).

Commandé en partenariat avec Alter Agents, ce rapport sur l’amitié a interrogé 30.000 personnes âgées de 13 à 40 ans, représentatives au niveau national dans les pays suivants : Allemagne, Australie, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Arabie Saoudite, Espagne, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni et États-Unis.