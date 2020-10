Thomas Vinterberg: «L’alcool vous permet de perdre le contrôle»

«L’alcool est une vitamine mal comprise», a dit un jour l’écrivaine britannique P.G. Wodehouse. Dans la tragicomédie ‘Drunk’, du réalisateur danois Thomas Vinterberg (‘Festen’, ‘Jagten’), quatre enseignants testent une théorie selon laquelle, avec au moins 0,05% d’alcool dans le sang, notre vie serait meilleure. Les conséquences sont plutôt surprenantes.

Dans ‘Drunk’, la femme du personnage principal se demande à un moment donné pourquoi tout le Danemark boit autant. Avez-vous une réponse?

«Je voudrais tout de même d’abord faire remarquer que la consommation d’alcool n’est pas typiquement danoise. Elle est internationale. Indépendamment de cela, je pense que c’est lié au fait que l’alcool vous permet de perdre le contrôle et de décompresser. Et nous sommes tous énormément sous pression actuellement, surtout les jeunes. Ils doivent faire des projets de vie dans des circonstances extrêmement difficiles. Ils doivent donner de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux 40 fois par jour. Ils doivent avoir une stratégie pour tout. Alors qu’en réalité, tout ce qu’ils veulent, c’est tomber amoureux, et c’est justement une chose qu’on ne peut contrôler.»

L’alcool serait la seule solution ou voyez-vous d’autres possibilités?

«Je me suis déjà posé la question aussi. Et si l’alcool n’existait pas? Trouverions-nous une autre solution? Il y a aussi beaucoup de gens qui n’ont pas besoin d’alcool pour se sentir bien. Thomas Bo Larsen, qui joue le rôle du prof de gym dans ce film, en est un parfait exemple. Il fait partie des Alcooliques Anonymes, même s’il n’est plus anonyme depuis longtemps. Il n’a plus bu une goutte depuis longtemps, mais il est toujours aussi fou, irrationnel, amusant, intelligent et charmant que lorsqu’il buvait. En réalité, il dément à lui tout seul, toute la thèse de mon film. (rires) Mais cela lui a pris des années pour y arriver.»

Le film commence par la tradition danoise de la Course autour du Lac, où des étudiants doivent courir le plus vite possible autour d’un lac avec un bac de bière qu’ils doivent vider en cours de route. Est-ce que cela existe vraiment?

«Bien sûr. Mes filles l’ont fait aussi à une époque, et je trouvais cela plutôt rigolo. Mais je comprends que cela puisse paraître étrange. Je me souviens qu’il y avait à ce moment-là une scénariste américaine en visite chez nous, une femme formidable, brillante et très progressiste. Lorsqu’elle a entendu parler de cette course, elle a été terriblement choquée. Elle ne pouvait pas croire que j’autorisais ce genre de choses. ‘Tu vas être malade comme un chien!’, avait-elle prévenu ma fille. Sur quoi celle-ci avait aussitôt répondu: ‘Oui, mais si nous vomissons en même temps, nous gagnons plus de points.’ (rires) Donc oui, la culture de l’alcool est tout de même une chose particulière au Danemark.»

Les gens réagissent très différemment à l’alcool. Certains deviennent joyeux, d’autres agressifs ou émotifs. Personnellement, cela m’endort un peu. L’alcool fait-il émerger la vraie personnalité, à votre avis?

«À mon avis, c’est beaucoup plus complexe que cela. Si l’alcool vous rend agressif, c’est peut-être ce côté de vous-même qui est le plus refoulé. Mais vous avez encore beaucoup d’autres côtés. Un psychiatre m’a dit un jour ‘Vous devez vous imaginer qu’il y a une table dans votre tête, et autour de cette table, il y a toutes les versions possibles et imaginables de vous. Le but n’est pas que toutes ces versions soient toujours d’accord entre elles, mais bien qu’elles puissent se parler’. Peut-être que l’alcool met en avant la version qui n’a pas pu s’exprimer depuis quelque temps, ou quelque chose du genre. Mais je ne suis pas psychiatre.»

Est-ce que nous buvons pour oublier?

«Il est un fait que l’alcool crée une sorte de présent vrai. Cela a quelque chose de néo-bouddhiste. Lorsque vous avez bu suffisamment, vous ne pensez plus au passé ou à l’avenir. Vous ne vous préoccupez que du présent. Vous devriez chercher ‘Two drunk guys, one stump and a bike’ sur YouTube. C’est une petite vidéo qui montre deux hommes complètement saouls, des Russes je crois, qui essaient de hisser un tronc d’arbre sur un vélo. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils sont complètement dans l’instant présent. La seule chose qui compte pour eux, c’est ce vélo et ce tronc. Tout le reste a disparu. Je trouve cela passionnant, car c’est quelque chose que nous recherchons dans beaucoup d’autres situations de la vie. Aujourd’hui, on appelle cela Pleine Conscience.»

Review ‘Drunk’:

Quatre enseignants réalisent que leur vie est dans une impasse. Jusqu’à ce qu’ils testent la théorie d’un scientifique norvégien selon laquelle l’être humain se sentirait beaucoup mieux avec une dose constante d’alcool dans le sang. Le point de départ de ‘Drunk’ est pour le moins provocateur. L’alcool est généralement pointé du doigt, car jugé destructeur, mais cette tragicomédie montre qu’on peut aussi en tirer bénéfice. Lorsque Martin (Mads Mikkelsen), le personnage principal, après quelques gorgées de vodka, a tout d’un coup plus d’audace et d’inspiration devant sa classe, on le croit. Qu’il encourage ses élèves à faire de même, semble beaucoup moins salvateur. Les acteurs dans ‘Drunk’ sont énergiques, amusants et excellents, mais on remarque tout de même que Vinterberg utilise des petits trucs pour émouvoir. Le petit footballeur à lunettes, par exemple. 3/5