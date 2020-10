Plusieurs magasins pris d’assaut, une file d’un kilomètre devant Ikea Zaventem

De nombreuses files se sont créées ce samedi devant les magasins jugés « non-essentiels » qui fermeront lundi. L’exemple le plus marquant étant probablement celui du Ikea de Zaventem, devant lequel on comptait un kilomètre de file (résorbée à la mi-journée) ce samedi matin.

Pour continuer à respecter les mesures sanitaires, la chaîne suédoise a mis en place des règles plus strictes.« Nous laissons les gens entrer goutte à goutte et nous invitons tout le monde à suivre les règles de sécurité et à se respecter les uns les autres. Afin d’assurer la sécurité des clients et de notre personnel, un seul client par 20 mètres carrés est actuellement autorisé, alors qu’il s’agit normalement d’un client par 10 mètres carrés », a expliqué la porte-parole de la chaîne Julie Stordiau à Het Laatste Nieuws.

So, due to the #lockdown starting in #Belgium Sunday night, there is a line of almost a kilometer outside @IKEABelgium in #Zaventem #IKEA pic.twitter.com/PCSqZGJBdS

— marcel_lucht 🇪🇺 (@marcel_lucht) October 31, 2020