Des scientifiques découvrent des caméléons disparus depuis 100 ans

Alors que l’animal n’avait plus été aperçu depuis un siècle, des chercheurs ont découvert plusieurs caméléons de Voeltzkow à Madagascar.

Cela faisait maintenant une centaine d’années que l’être humain avait perdu sa trace. Pourtant, dans un rapport publié vendredi, des chercheurs allemands affirment avoir découvert plusieurs spécimens vivants de caméléons de Voeltzkow lors d’une expédition au nord-ouest de l’île de Madagascar. Selon les chercheurs, les animaux n’avaient plus été vus depuis un siècle car ils ne vivent probablement que pendant la saison des pluies et disparaissent donc le reste de l’année.

« Ces animaux sont en fait les éphémères (ces insectes qui vivent habituellement une journée, ndlr) des vertébrés », explique au Guardian Frank Glaw, conservateur des reptiles et des amphibiens à la Collection zoologique d’État de Munich.

D’après les chercheurs, la femelle de l’espèce, qui n’avait encore jamais été étudiée, affiche des motifs colorés durant la grossesse, lorsqu’elle rencontre des mâles et lorsqu’elle est stressée. Ils affirment également que l’habitat des caméléons est menacé par la déforestation.

FOUND: The Voeltzkow’s Chameleon had been lost to science since 1913…but no longer! An expedition team rediscovered the colorful species during an expedition in Madagascar. This is the 6th of our most wanted lost species found! https://t.co/7ZK2AGV6aY (Video: Frank Glaw) pic.twitter.com/wYqwN5UlX4

— Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) October 30, 2020