Un nouveau symptôme de la Covid-19 découvert au niveau des orteils?

Des scientifiques identifient les orteils gonflés ou violets comme pouvant être des symptômes de la Covid-19. En effet, les personnes qui ont contracté le virus développent parfois cette infection cutanée, connue sous le nom d' »orteils covidés ».

Des recherches menées par la Ligue internationale des sociétés dermatologiques et l’Académie américaine de dermatologie ont révélé que certains patients infectés à la Covid-19 présentaient une inflammation des pieds, pouvant se manifester par un gonflement ou une couleur violette. Si ces problèmes sont la plupart du temps légers et que la situation revient à la normale, certains cas voient tout de même ce type d’inflammations durer plus de 150 jours.

Une personne sur six qui souffre de ce type d’infections a besoin d’être traitée à l’hôpital, toujours selon ces experts. La docteur Esther Freeman, a indiqué: « Il semble qu’il y ait un certain sous-groupe de patients qui, lorsqu’ils souffrent de la Covid-19, développent une inflammation dans leurs orteils, qui les rend rouges et gonflés, puis ils finissent par devenir violets. Dans la plupart des cas, l’inflammation se résout d’elle-même et disparaît. C’est relativement bénin. Elle dure en moyenne environ 15 jours. Mais nous avons vu des patients pour qui cela dure plus longtemps. »

Des effets ressentis longtemps

« Ce qui est très surprenant, c’est que quand on dépasse les 60 jours car ce n’est pas comme si les problèmes se résolvaient au 70e jour. Certains de nos patients en sont à plus de 150 jours maintenant. Je pense que cela soulève de nombreuses questions sur le type d’inflammation qui se produit. Y a-t-il une inflammation ailleurs dans le corps? Nous ne connaissons pas encore vraiment la réponse », s’interroge l’experte.

Elle conclut en indiquant que les conclusions que nous tirons actuellement ne sont qu’une partie émergée de l’iceberg, tant il reste des choses à apprendre sur ce virus. Les chiffres sont fournis par des médecins traitant des patients souffrant de problèmes de peau dans des dizaines de pays du monde entier, ce qui signifie qu’il y a potentiellement de nombreuses personnes atteintes « d’orteils covidés » qui n’ont pas cherché à obtenir une assistance médicale.