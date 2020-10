Les transferts entre hôpitaux s’intensifient

Sur la journée de mercredi, 68 transferts entre hôpitaux ont été enregistrés par l’Institut de santé publique Sciensano, soit presque le double que la veille (39 transferts), ressort-il des dernières données publiées vendredi par le SPF Santé publique. Lorsqu’un établissement hospitalier atteint ses limites pour traiter des patients Covid-19, il peut en transférer vers d’autres qui disposent encore de lits.

Le Patient Evacuation Coordination Centre (PECC), auquel les hôpitaux peuvent faire appel pour les aider dans ces opérations délicates, a lui comptabilisé 24 transferts mercredi.

Depuis le 1er octobre, 547 transferts entre hôpitaux ont été enregistrés par Sciensano et 281 par le PECC. La forte différence de chiffres entre les deux organismes s’explique par le fait qu’au sein de leur propre réseau ou dans la province, les hôpitaux transfèrent sans l’aide du centre de coordination.

Des transferts depuis Bruxelles et Liège

Dans les données de Sciensano, seule la province d’accueil est mentionnée et il en ressort que celles d’Anvers (12 transferts) et de Flandre orientale (11) ont accueillis le plus de patients mercredi. Le Limbourg et la Flandre occidentale ont chacune accueilli neuf malades tandis que le Brabant wallon et celle du Luxembourg n’en ont reçu aucun.

Du côté des données du PECC, ce sont les provinces de départ qui sont mentionnées et on constate que seules la Région de Bruxelles-Capitale et la province de Liège ont fait appel au centre pour transférer leurs patients. Bruxelles en a transféré neuf mercredi (230 depuis le 1er octobre) et Liège en a transféré 15 (51 depuis le 1er octobre).

Des transferts vers l’Allemagne

Interrogé sur les transferts internationaux, le SPF Santé publique indiquait jeudi avoir enregistré deux transferts mardi et mercredi en direction de l’Allemagne. Les hôpitaux peuvent toutefois en arranger par eux-mêmes, sans avertir le service public fédéral. « Cela fait partie des accords entre les hôpitaux. Des transferts vers l’Allemagne, ou d’autres pays voisins, ne sont pas exceptionnels et se passent régulièrement, aussi avant la crise », précisait encore le SPF Santé publique.