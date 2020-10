Pour les 40 ans de Kim, Kanye West lui offre un hologramme de son défunt père

Pour son quarantième anniversaire, Kim Kardashian a reçu un cadeau étonnant et émouvant, venu tout droit « du paradis » : son père Robert Kardashian, ressuscité grâce à un hologramme, est apparu pour lui livrer un message d’anniversaire.

Pour l’anniversaire de son épouse, Kanye West a, comme à son habitude, vu les choses en grand. Il a décidé de faire revenir son beau-père, Robert Kardashian, sous la forme d’un hologramme.

L’avocat pénaliste était décédé d’un cancer en 2003, alors que Kim Kardashian n’avait que 22 ans. À l’occasion de ses 40 printemps, il est donc « revenu » pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

« Le cadeau d’une vie »

Dans un message de quelques minutes, Robert Kardashian s’adresse à sa fille. Il lui dit toute sa fierté de la voir s’investir pour le peuple arménien ainsi que de se lancer dans le métier d’avocat « et de poursuivre mon héritage ». Il lui assure aussi qu’il veille sur sa famille, ses enfants et petits-enfants.

Évoquant la famille de Kim, l’hologramme a ensuite décrit Kanye West comme l’homme « le plus, plus, plus, plus, plus intelligent du monde entier ».

Face à ce « cadeau qui durera toute une vie », Kim a partagé son émotion sur Instagram : « pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus attentionné de ma vie entière. Une surprise spéciale venue du paradis : un hologramme de mon père. C’est tellement réaliste, nous l’avons regardé encore et encore, remplis d’émotion et les larmes aux yeux », écrit-elle.