À Wuhan, des milliers de personnes rassemblées pour le cortège d’Halloween

Jeudi soir, des milliers de personnes ont défilé pour Halloween à Wuhan, ville chinoise d’où la pandémie de coronavirus a démarré en décembre dernier.

Alors que de nombreux pays sont frappés par une seconde vague du virus et renforcent leurs mesures de lutte contre l’épidémie, la vie semble reprendre son cours normal à Wuhan.

Pas de distanciation physique, peu de masques de protection, déguisements humoristiques ou effrayants, … Des milliers de citoyens affluaient jeudi soir, au parc d’attractions Happy Valley de la ville, indique le Daily Mail. Un cortège ainsi qu’une fête d’Halloween y étaient organisés.

#Wuhan‘s streets are packed with #Halloween revellers ten months after the coronavirus pandemic started there – while the rest of the world is crippled by pandemic

Crowds poured into the Happy Valley Wuhan amusement park on Thursday night to attend a Halloween event pic.twitter.com/MGVtbrMwbP

— Hans Solo (@thandojo) October 30, 2020