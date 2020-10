Voici Gaze, le robot réaliste et troublant créé par Disney

Au sein du département Research de Disney, des ingénieurs et des chercheurs travaillent sur des technologies étonnantes et futuristes. Ils viennent de dévoiler Gaze, un robot humanoïde très troublant.

Si vous pensiez que le robot du futur allait être mignon comme Wall-E, vous risquez d’être déçus ! En effet, ce 27 octobre, le Disney Research Hub basé à Los Angeles a dévoilé Robot Gaze. Une vidéo présente un système de regard ultra réaliste développé par les ingénieurs de Disney.

Pour l’instant, ce robot est uniquement un buste animé. Il est capable d’interagir avec le regard, de suivre des éléments et de cligner des yeux. Cette technologie sera utilisée dans les futurs films d’animation de Disney pour faire en sorte que le regard des personnages soit le plus crédible et réaliste possible. « Nous cherchons à créer une interaction qui donne l’illusion de la vie », a indiqué le Disney Research Hub. En regardant la vidéo, pour l’instant, le résultat est plutôt troublant et flippant.

Les chercheurs de Disney travaillent sur une multitude de projets. En 2018, ils avaient ainsi dévoilé PaintCopter, un drone capable de peindre et de reproduire des motifs tout en volant.