VIDEO. Le clip d’Okamy vous propose d’adopter des chiens

Okamy, alias Gordon Delacroix, est connu pour être le leader du groupe de rock indie belge Recorders. Mais il est aussi un grand fan de chiens, comme le prouve son nouveau clip.

Pour illustrer le clip de son dernier single « So Wrong » qu’il interprète en duo avec la chanteuse Nina Kortekaas du groupe Noa Lee, Okamy a eu l’idée de mettre des chiens en scène pour sensibiliser à l’adoption en refuge.

Le relais de deux refuges

Durant le confinement au printemps dernier, on a en effet constaté un boom des adoptions dans les refuges. Okamy a voulu se faire le relais de deux d’entre eux pour que tous les animaux du clip (même la poule) et plein d’autres trouvent un maître : Veeweyde à Bruxelles et http://www.sanscollier.be/ pour le Brabant Wallon.

Le single « So Wrong » préfigure la sortie de l’album « The Apocalypse is Underwhelming » qui sera disponible dès demain.