Peut-on reconnaître un partisan de Trump ou de Biden à son frigo ?

A quelques jours de l’élection présidentielle américaine, le très sérieux New York Times s’est lancé dans un quiz pour le moins étonnant. Il demande aux internautes de devenir si un Américain va voter pour Trump ou pour Biden à partir d’une photo de l’intérieur de son frigo.

Est-ce qu’il y a vraiment besoin d’un long discours pour savoir si un Américain vote pour Donald Trump ou pour Joe Biden ? Le New York Times a voulu vérifier si le contenu du frigo d’une personne permettait de savoir si elle supporte le candidat démocrate ou le candidat républicain.

Here's Fridge #1. Take a close look. https://t.co/zrQX6cWtmE pic.twitter.com/dCln8jx8hr — The New York Times (@nytimes) October 28, 2020

Un grand quiz du New York Times

Le journal américain propose un grand quiz en ligne aux internautes. Il a d’abord été demandé deux choses aux lecteurs : d’envoyer une photo du contenu de leur frigo et de dire pour qui ils comptaient voter. Le New York Times a ensuite lancé un grand quiz en ligne où chaque internaute peut tenter de deviner, à partir de la photo de l’intérieur d’un frigo, s’il s’agit de celui d’un supporter de Donald Trump ou de Joe Biden.

Faites le test à cette adresse.

Un résultat non concluant

Au final, il en ressort que seuls 52 % des internautes arrivent à trouver la couleur politique de quelqu’un à partir d’une photo du contenu de son frigo. « Les scores actuels suggèrent que, dans l’ensemble, nous ne pouvons pas distinguer la politique des gens à travers leurs frigos et cela de manière beaucoup plus fiable que si nous avions simplement tiré à pile ou face », admet The New York Times.

S’il en a amusé certains, ce quiz a également fâché de nombreux internautes américains qui estiment que ce genre de test ne fait que diviser un peu plus la population et renforcer les clichés. Ce petit « jeu » a également illustré une triste réalité avec de plus en plus de frigos vides, que ce soit du côté des partisans de Trump ou de Biden…