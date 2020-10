Trois conseils pour mieux vivre un éventuel reconfinement

L’ombre d’un reconfinement plane sur l’Europe et sur la Belgique en particulier. La population craint de voir resurgir les angoisses, les tensions, et l’anxiété vécues lors du premier confinement. Ces conseils, activités, et gestes simples pourraient vous aider à surmonter cette nouvelle épreuve.

Place aux activités ludiques

Confinés en duo, en famille, ou en solo, il est indispensable de ne pas passer ses journées à regarder les heures défiler. Ceux qui ne (télé)travailleront pas pourront se lancer dans une nouvelle activité qui les aidera à s’occuper de manière divertissante et pourquoi pas utile.

Patrick-Ange Raoult, psychologue clinicien et membre du bureau du Syndicat national français des psychologues (SNP), conseille – dans le meilleur des cas – de pratiquer des activités extérieures, randonnées ou sport notamment.

Certaines activités d’intérieur pourront également égayer vos journées. Lors du premier confinement, nombreux sont celles et ceux qui se sont mis à la couture, par exemple, histoire de joindre l’utile à l’agréable, mais également au dessin – les mandalas auraient des vertus apaisantes et relaxantes permettant de se recentrer – à la broderie, ou encore au DIY avec la possibilité de faire soi-même des objets de décoration, des accessoires de mode, et même ses propres cosmétiques. Ces activités sont indispensables pour ne pas tourner en rond.

Garder un contact avec ses proches

Les personnes les plus isolées, notamment les plus âgées, doivent maintenir un lien avec l’extérieur pour mieux vivre cette situation anxiogène. Cela peut passer par des appels en visio – la meilleure solution – pour pouvoir passer un moment avec ses proches, amis ou famille.

C’est tout particulièrement valable pour les parents ou grands-parents seuls qui n’ont pas forcément pu voir leurs enfants et petits-enfants depuis le premier confinement… déjà plusieurs mois.

Même si cela ne comble aucune absence, quoi de mieux qu’un apéro virtuel pour tenter de gommer l’espace d’un instant toutes les contrariétés et angoisses liées à cette épreuve difficile ?

Et si certains d’entre vous ne maîtrisent pas les nouvelles technologies à la perfection, le téléphone demeure indispensable pour conserver un lien avec ses proches, prendre des nouvelles, ou tout simplement parler pour évacuer le stress.

Les bienfaits des animaux de compagnie

On le sait, les chiens sont les meilleurs amis de l’homme en tout temps, mais ils ont également été leurs meilleurs amis durant confinement, d’après une étude réalisée par des chercheurs de the University of York and the University of Lincoln, dévoilée fin septembre.

Cela ne concerne en réalité pas uniquement les chiens, mais l’ensemble des animaux de compagnie qui ont aidé les personnes confinées à mieux vivre cette période de distanciation sociale.

Conduite auprès de 6.000 personnes originaires du Royaume-Uni, l’étude révèle que plus de 90% des sondés ont fait savoir que leur compagnon à quatre pattes « les avait aidés à faire face émotionnellement au confinement », et 96% ont même confié qu’il leur avait permis de « rester en forme et actifs ».

Il est également recommandé de décrocher des informations et de ne pas les regarder toute la journée, et de limiter sa consommation d’alcool et de tabac.