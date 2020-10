Sa décoration d’Halloween est tellement trash que la police débarque chez lui

Steven Novak n’a pas lésiné sur les moyens pour décorer sa maison pour Halloween. Mais est-il allé trop loin ? En tout cas, des passants effrayés ont à plusieurs reprises appelé la police !

Steven Novak est un artiste et ça se voit ! Pour Halloween, il a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de créer une incroyable mise en scène pour décorer sa maison. Mais Steven n’est pas trop fan des citrouilles, des sorcières et des fantômes. Ce qu’il aime, c’est l’hémoglobine.

Une mise en scène macabre

L’Américain a préparé des litres de faux sang qu’il a étalés devant sa maison. Il a placé un mannequin avec une machette plantée dans la tête sur le toit, un autre dans l’allée avec la tête écrasée par un coffre-fort et un dernier avec une tronçonneuse plantée dans le dos. Dans son jardin, il a également disposé une brouette remplie de jambes et de bras ainsi qu’un faux cadavre emballé dans une housse en plastique.

La police appelée plusieurs fois

Steven voulait impressionner et surprendre le quartier avec sa mise en scène digne d’un film d’horreur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a marché. A plusieurs reprises, des agents de police ont déjà sonné à sa porte après avoir reçu des appels de citoyens terrifiés et pensant qu’il s’était passé quelque chose d’atroce dans cette villa.

Rendez-vous l’année prochaine

Malgré l’aspect très glauque de sa décoration d’Halloween, il a été autorisé à la laisser. Il a d’ailleurs affirmé qu’à la base ses plans étaient bien pires que cela. Il donne donc rendez-vous à ses voisins et aux internautes à l’année prochaine pour voir la suite !