La saison 17 de « Grey’s Anatomy » pourrait bien être la dernière

Alors que la 17e saison de « Grey’s Anatomy » débute le mois prochain aux Etats-Unis, Ellen Pompeo, actrice principale de la série, a laissé entendre qu’il pourrait s’agir de la dernière.

Dans une interview à Variety, Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, a déclaré que cette année était la dernière de son contrat. Ce qui pourrait donc signer la fin de la série médicale.

« Nous ne savons pas quand la série va prendre fin. Mais la vérité est que cette année pourrait être la dernière (…) Je me bats constamment pour que la série dans son ensemble soit aussi bien que possible. En tant que productrice, j’ai l’impression d’avoir la permission de le faire. J’entame la dernière année de mon contrat. Je ne sais pas s’il s’agit de la dernière saison, mais cela pourrait tout à fait être le cas ».

Une décision difficile

Ellen Pompeo interprète le personnage principal de la série depuis le début du show, en 2005. Seulement deux autres acteurs ont participé aux 17 saisons : Chandra Wilson (Dr Miranda Bailey) et James Pickens Jr (Dr Richard Webber).

La série devrait donc logiquement s’arrêter à la fin de son contrat. “Je ne prends pas cette décision à la légère”, a-t-elle déclaré. “Nous employons beaucoup de personnes et nous avons une énorme plateforme. Et j’en suis très reconnaissante”.

« La série rassemble les gens »

Dans son interview à Variety, l’actrice a également abordé la nouvelle saison du show qui sera diffusée sur ABC à partir du 12 novembre. “Ça sera probablement l’une de nos meilleures saisons. Et je sais que ça semble fou à dire, mais c’est vrai”, a encore confié Ellen Pompeo. Elle s’est dite « vraiment excitée par cette saison » qui évoquera la pandémie de Covid-19.

L’interprète de Meredith Grey est également revenue sur le succès et la longévité de « Grey’s Anatomy ». “La série, dans son essence même, rassemble les gens (…) Et le fait que les gens puissent se rassembler, la regarder et penser à des choses auxquelles ils n’auraient pas pensé normalement, ou voir des choses normalisées et humanisées (…) cela aide à devenir un meilleur être humain”, conclut-elle.