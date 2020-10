La nièce de Ben Laden veut que Trump soit réélu

Noor Bin Ladin, la nièce d’Oussama Ben Laden, milite en faveur de la réélection de Donald Trump. Selon elle, il est le seul à pouvoir empêcher une vague d’attentats aux Etats-Unis.

Noor Bin Ladin est la fille du demi-frère d’Oussama et de la mannequin Carmen Dufour. Elle est née, a grandi et a été scolarisée à Genève. Depuis la Suisse, où elle réside, la jeune femme de 33 ans milite ardemment en faveur de la réélection de Donald Trump.

Tested positive for the CCP virus today.

Good news is that my #MAGA levels were also checked – and they’re off the charts!!#Trump2020

(I’m ok, only have flu-like symptoms) pic.twitter.com/o1xTKfewa6

— Noor Bin Ladin (@NoorBinLadin) October 27, 2020