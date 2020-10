Heureux événement pour la mère qui a perdu son enfant dans l’explosion de Beyrouth

Le 7 août dernier, Sarah Copland a vécu une véritable tragédie en perdant son fils de deux ans dans l’explosion de Beyrouth. Moins de trois mois plus tard, elle vient d’accoucher d’un petit garçon.

Le 7 août 2020, une explosion survenue au port de Beyrouth a fait plus de 200 morts, plus de 6.500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. En mission à Beyrouth pour les Nations Unies, Sarah Copland habitait à 700 mètres du lieu de l’explosion.

Gravement blessé par des éclats de verre

Cette mère de famille australienne était chez elle avec Isaac, son fils de deux ans, au moment des faits. L’enfant était assis dans sa chaise haute dans le salon lorsque le souffle de l’explosion a brisé les vitres de l’appartement. L’enfant a été grièvement blessé par les éclats de verre et il est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.

A concert was held at Sursock Palace in memory of the #BeirutExplosion victims, including my son Isaac, the youngest victim. We often walked past the Palace with Isaac. I never imagined his face would be displayed there. #recollectbeirut #SayTheirNameshttps://t.co/JIvLMkkCNv pic.twitter.com/oRqEwQbaf6 — Sarah Copland (@sas_yvonne) September 22, 2020

« Tu es la lumière brillante qui nous guidera dans les ténèbres »

Sarah Copland était enceinte de six mois en août dernier. Suite à la perte de son fils, elle est retournée avec son mari en Australie. Cette semaine, un petit rayon de soleil est venu éclaircir la vie du couple. Il s’appelle Ethan. « Bienvenue dans ce monde, notre magnifique Ethan. Dans les profondeurs du chagrin inimaginable causé par la perte de ton grand frère Isaac, tu es la lumière brillante qui nous guidera dans les ténèbres», a écrit Sarah sur Twitter en partageant la photo de son fils.