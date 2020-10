Plusieurs attaques successives frappent la France

Deux heures après une attaque à Nice qui a fait trois morts, un homme a tenté d’attaquer des policiers en rue à Avignon. L’ambassade française de Djeddah, en Arabie saoudite, a aussi été visée.

Un homme a été abattu jeudi à Avignon par la police alors qu’il menaçait des gens dans la rue avec une arme de poing, a indiqué la police qui n’évoque pas pour l’instant de piste terroriste.

Appelée vers 10h par un passant signalant qu’un homme équipé d’une arme de poing de type pistolet menaçait des gens, la police est intervenue. « L’homme a foncé sur eux avec son arme et a été tué par les forces de l’ordre », a expliqué un porte-parole de la police d’Avignon. « Il n’y a pas de blessé », a poursuivi cette source. « Toutes les pistes sont envisagées, mais pour l’instant nous n’avons pas de caractère islamiste », ont indiqué plusieurs sources policières. L’enquête a été confiée à la police judiciaire.

Trois personnes tuées à Nice

Cette attaque est intervenue deux heures après l’attaque de la basilique Notre-Dame de Nice, où trois personnes ont été tuées par un homme lors d’une attaque au couteau. Selon le maire Les Républicains Christian Estrosi, l’assaillant aurait également crié « Allah Akbar » lors de son arrestation.

Il dit s’appeler Brahim et être âgé de 25 ans. « Il n’est doté d’aucun papier d’identité ni de téléphone. La police technique et scientifique est mobilisée pour tenter de confirmer son identité », selon Europe 1.

Les trois victimes sont une femme âgée de 70 ans, habituée de l’église, qui a été décapitée, un homme d’environ 45 ans, qui a été égorgé, et qui est le sacristain de la basilique, ainsi qu’une femme d’environ 30 ans, qui a succombé à ses blessures dans un bar situé à proximité.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé l’activation de l’état d’urgence attentat. La surveillance des lieux de culte est notamment renforcée partout en France. L’emploi des militaires de l’opération Sentinelle est aussi suggéré pour permettre de renforcer le dispositif de police et de gendarmerie.

Un garde du consulat français à Jeddah blessé

Un Saoudien a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile du consulat français à Jeddah, ville de l’ouest de l’Arabie saoudite, ont indiqué jeudi les médias officiels saoudiens et l’ambassade de France.

« L’assaillant a été appréhendé par les forces de l’ordre saoudiennes immédiatement après l’attaque. Le vigile a été transféré à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger. (…) Nous appelons nos compatriotes en Arabie saoudite à faire preuve d’une vigilance maximale », a écrit l’ambassade française dans un communiqué.

La police de la province de La Mecque, où se situe Jeddah, a indiqué que l’assaillant était Saoudien, mais n’a pas précisé la nationalité du vigile, qui a été légèrement blessé.

L’ambassade de France à Ryad a fermement condamné cette attaque. Ni l’ambassade ni les autorités saoudiennes n’ont précisé le motif de l’agression. Cette attaque intervient dans un contexte de colère au Moyen-Orient contre le président français, Emmanuel Macron, qui a promis que la France ne renoncerait pas aux caricatures du prophète Mahomet, provoquant des appels au boycott de produits français dans des pays arabes. Jeudi, les musulmans du monde entier célèbrent la naissance du prophète Mahomet.

Attaque à Nice, attaque à Avignon, attaque au consulat français en Arabie Saoudite. Cela n’est pas une coïncidence, les islamistes veulent nous anéantir ! Il faut anéantir les islamistes !! pic.twitter.com/qrxW9JzeIW — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

#Nice, #Avignon, #Djeddah nous faisons face à une vague d’attentats coordonnés des islamistes radicaux. Il n’y a pas de loups solitaires, il n’y a que la folie barbare d’une meute fanatique. Nous ferons face. La République et la démocratie ne plieront pas. — Olivier Faure (@faureolivier) October 29, 2020

De Croo condamne toute forme de terrorisme et de violences extrémistes

Le Premier ministre Alexander De Croo a condamné jeudi l’attentat perpétré à Nice. »Mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de l’attentat de Nice. Notre pays condamne avec la plus grande fermeté toute forme de terrorisme et de violences extrémistes. Nous sommes encore plus déterminés à protéger nos valeurs et nos libertés », a-t-il déclaré sur Twitter.