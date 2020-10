Brad Pitt et Nicole Poturalski, c’est fini !

Brad Pitt et le mannequin Nicole Poturalski se sont séparés. Elle est rentrée à Berlin près de son mari tandis que l’acteur a entamé le procès de son divorce avec Angelina Jolie.

Leur idylle durait depuis environ un an. « C’est totalement terminé », a confié une source à Page Six. Leur relation n’était « pas aussi sérieuse qu’elle en avait l’air », a ajouté cette même source qui confie encore que la rupture aurait eu lieu « il y a un moment déjà ».

Mariage libre

Vendredi dernier, Nicole Poturalski était apparue en compagnie de son mari, Roland Mary, âgé de 68 ans, à Berlin. Elle est donc de retour auprès de lui et de leur fils de 7 ans, Emil. Le mannequin avait déjà expliqué être dans un «mariage libre».

La relation entre la jeune femme et l’acteur était devenue officielle au mois d’août dernier lorsque les deux tourtereaux avaient été photographiés ensemble à leur arrivée au château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le sud de la France. Des clichés qui avaient provoqué la colère d’Angelina Jolie.

Une rencontre à Berlin

Brad et Nicole s’étaient rencontrés au restaurant de Roland Mary -le Borchardt- en août 2019, lors du passage de Brad Pitt à Berlin pour promouvoir le film « Once Upon a Time in Hollywood ». L’acteur et Roland Mary se connaissent depuis dix ans. Brad Pitt est un client régulier de son établissement.

À 56 ans, l’acteur redevient donc un cœur à prendre. Il va se concentrer sur le procès de son divorce avec Angelina Jolie, avec qui il se bat pour la garde de leurs enfants. Le procès a commencé le 5 octobre dernier.