Test de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch

Ce n’est pas la licence la plus populaire de Nintendo. Elle se fait également plutôt rare. Mais avec l‘arrivée de Pikmin 3 Deluxe sur Switch, c’est peut être l’occasion idéale de découvrir l’univers mignon et attachant de Pikmin.

Depuis son lancement en 2001 sur GameCube, la série Pikmin s’est toujours montrée plutôt discrète. La suite, Pikmin 2, avait rapidement suivi en 2004 mais ensuite, il avait fallu atteindre près de dix ans pour que la licence fasse son retour. Pas de bol, c’était sur Wii U en 2013 et de nombreux joueurs sont ainsi passés à côté de Pikmin 3. Ce vendredi 30 octobre, Nintendo leur offre une séance de rattrapage avec la sortie de Pikmin 3 Deluxe sur Switch. Alors oui c’est vrai qu’il s’agit du énième portage d’un jeu Wii U sur Switch, mais celui-ci mérite le coup d’œil.

Une armée de Pikmin sous vos ordres

Pikmin est une licence qui a le mérite d’être originale. Derrière son aspect mignon et coloré, il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel, un genre qui se fait de plus en plus rare sur les consoles. Tel un dieu, vous dirigez et contrôlez une armée de petites créatures colorées : les Pikmin. Il en existe cinq types différents : les rouges, les gris, les jaunes, les roses et les bleues. Chaque type de Pikmin dispose d’une capacité qui lui est propre. Le gris peut casser des éléments en verre, le rose peut voler, le bleu nage, le rouge résiste à l’eau et le jaune peut conduire l’électricité. Au total, vous pouvez contrôler un groupe d’au maximum 100 Pikmin. Vous allez donc être amené à faire des choix en fonction des ennemis et de l’environnement qui vous attend.

Un accessoire essentiel dans la gestion de vos Pikmin est le sifflet. Il vous permettra des rappeler ces petits énergumènes à vos côtés, mais aussi de les séparer ou de les rassembler par groupe. Pour le reste, vous pouvez lancer chaque Pikmin individuellement sur la cible choisie ou vous pouvez lancer un assaut par groupe, une fonctionnalité qui s’avère bien pratique lorsqu’il s’agit de détruire un mur. Tous ces mécanismes pourraient sembler un peu compliqués mais le joueur est parfaitement accompagné et l’apprentissage est très rapide.

Des journées d’exploration

Chaque partie repose sur le même principe : une journée d’exploration sur la planète PNF-404. Dès le lever du jour, vous partez de votre base avec les Pikmin de votre choix. Libre à vous d’explorer les lieux, de développer votre armée de Pikmin ou encore de ramener à la base tous les fruits cachés au quatre coin de la planète. Bref, vous occupez votre journée d’exploration comme bon vous semble du moment qu’à la tombée de la nuit, vous rassemblez tous vos Pikmin près de votre vaisseau, sinon ils se feront dévorer. La liberté est donc de mise mais vous pouvez également choisir d’être guidé pour savoir quoi faire et où aller. Des flèches s’afficheront alors au sol pour vous indiquer la direction à suivre pour réaliser les objectifs de la mission.

L’aventure est accessible à tous. Si la journée se passe mal et qu’il y a une hécatombe parmi vos Pikmin, vous avez la possibilité de recommencer la journée. Pour les joueurs avertis, le challenge et la stratégie peuvent également être au rendez-vous, surtout à travers les modes de difficulté ‘Difficile’ et ‘Super piquant’ (qui se débloque une fois le jeu terminé).

Les nouveautés de la Switch

Pikmin 3 Deluxe conserve toute la poésie et le charme du jeu original. Mais cette nouvelle version comporte quelques nouveautés bien sympas. La première est de pouvoir vivre l’aventure à plusieurs à travers un mode coopératif à deux joueurs, soit en mode portable, soit sur la télé. L’écran est alors divisé en deux et les joueurs peuvent unir leur force pour vivre l’histoire ensemble. Si la campagne peut se terminer en un peu moins de 10h, du contenu supplémentaire vient gonfler la durée de vie. Le mode « mission » permet de participer, seul ou à deux, à trois types de mission : « Chasse aux trésors », « Sus aux créatures » et « Combat fatidique ». Le mode « Histoire annexe » propose quant à lui de vivre deux épisodes de ‘L’épopée d’Olimar’, le héros de Pikmin 1 et 2. Enfin, le mode « Duel bingo » se joue uniquement à deux et propose des parties de bingo où il faut aligner des fruits ou des créatures primitives.

Notre verdict

Les années ont passé et Pikmin 3 n’a rien perdu de son charme. Parfaitement adapté à la Switch, seul ou à deux, Pikmin 3 Deluxe est un jeu de stratégie mignon, original et attachant. Plus qu’un simple portage de la version Wii U, Pikmin 3 Deluxe est un jeu au contenu généreux qui mérite le coup d’œil, que vous connaissiez la licence ou non. Enfin, tout le monde peut se faire une idée du jeu en téléchargeant la démo disponible gratuitement sur le Nintendo eShop. 4/5