Melbourne célèbre la fin de son reconfinement

L’Etat du Victoria en Australie, dont la capitale est Melbourne, a célébré mercredi la fin d’un reconfinement de 112 jours déclenché face à la seconde vague d’épidémie de Covid-19, dans un pays pourtant relativement épargné par la crise sanitaire.

Les près de 5 millions d’habitants de Melbourne, ont été tenus d’observer un reconfinement sévèrement contrôlé par la police depuis le 2 aout. Un couvre-feu était assorti d’une interdiction de se déplacer à plus de 5 kilomètres de son domicile. Seule une heure d’exercice en extérieur par jour était autorisée, avec le port du masque obligatoire.

Certaines mesures avaient déjà été allégées au cours des semaines passées, mais ce n’est que depuis mardi minuit (23h59) que les cafés, bars, restaurants et commerces ont été autorisés à rouvrir leurs portes et à redonner vie à la métropole.

Un rebond dû aux hôtels

Au plus fort de la seconde vague de l’épidémie, circonscrite au Victoria après la fermeture des frontières intérieures, près de 700 cas étaient diagnostiqués dans cet Etat du sud-est de l’île-continent, au cours de l’hiver austral. Le rebond malheureux est attribué à des négligences dans les hôtels où les personnes revenant de l’étranger effectuaient leur quarantaine.

Lundi, après ces près de trois mois de confinement, aucune infection ni décès n’ont été enregistrés à Melbourne, précipitant le déconfinement. Celui-ci a donné lieu à des célébrations, certains bars ouvrant précisément à minuit dans la nuit de mardi à mercredi pour laisser entrer 20 clients maximum accueillis à coup de confettis.

Une limite aux déplacements reste toujours imposée mais est élargie à un rayon de 25 kilomètres et ce jusqu’au 8 novembre, date à laquelle la région métropolitaine ne sera plus non coupée par un «cordon sanitaire» du reste de l’Etat plus rural. Les frontières avec les autres Etats restent en outre fermées.

Un gouvernement critiqué

Le gouvernement régional du Victoria a été critiqué pour la sévérité et l’allongement du reconfinement, initialement annoncé jusque mi-septembre. La police a dû à maintes reprises réprimer l’organisation de protestations contre le port du masque ou contre le confinement.

Les conséquences économiques sont lourdes pour la seconde ville du pays, dont de nombreux quartiers ont perdu leur animation. Le gouvernement fédéral a estimé que le confinement y avait causé la perte d’un millier d’emplois par jour.

Le Victoria a aussi payé un lourd tribut au cours de la pandémie de coronavirus, avec 819 décès attribués au Covid-19, sur les 907 enregistrés en Australie. L’île-continent a diagnostiqué environ 27.500 infections au coronavirus depuis janvier pour 25 millions d’habitants, soit un niveau de contamination bien moindre que la plupart des pays développés.

A titre de comparaison, la Belgique, d’une population de 11,5 millions d’habitants, enregistre actuellement une moyenne de 13.800 infections par jour au Covid-19, selon les derniers chiffres de Sciensano. Au total, 347.289 personnes y ont contracté le virus et plus de 11.000 personnes ont perdu la vie des suites de la maladie.