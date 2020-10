Les vacances d’anniversaire de Kim Kardashian suscitent l’indignation

Ce 21 octobre, Kim Kardashian soufflait ses quarante bougies. Pour cette occasion particulière, la star des réseaux sociaux a profité de vacances idylliques avec ses proches, en s’assurant de respecter les mesures sanitaires nécessaires. Les internautes ont été choqués de voir la star partager ces vacances hors du commun, en plein contexte de crise.

Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian n’a pas hésité à partager des photos de ses vacances de rêve avec ses proches, qu’elle s’est offert pour célébrer ses 40 ans. En légende des quelque clichés de ces vacances, elle a indiqué: « Avant la Covid, je pense qu’aucun d’entre nous n’appréciait vraiment le simple luxe de pouvoir voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr. Après deux semaines de multiples examens de santé et de mise en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant. »

« Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et plein d’autres choses. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose d’inaccessible en ce moment, alors dans des moments pareils je mesure à quel point j’ai une vie privilégiée”, a-t-elle conclu.

Les internautes fâchés

Si la célèbre femme d’affaires a partagé sa joie avec les internautes, ceux-ci n’ont pas vraiment apprécié la démarche, en ces temps de crise sanitaire. « Tu sais ce qui aurait été normal pour moi, Kim? Ne pas avoir à dire au revoir à ma mère sur FaceTime alors qu’elle était en train de mourir du coronavirus (…) Faire l’étalage de ton anniversaire comme ça, c’est cruel et ça n’a aucun sens », a notamment indiqué une fan.

Et de nombreux commentaires ont afflué en ce sens: « Tant mieux pour toi. J’ai perdu quatre mois de salaire, je suis toujours au chômage et j’ai vu une baisse importante de mes futurs revenus. J’aide mes filles à s’occuper de la garde de leurs enfants et de l’école en ligne. Je n’ai toujours pas reçu ma déclaration d’impôt pour 2019. Je suis contente que vous vous soyez amusés. »

Toutefois, cela n’a pas empêché Kim K de faire un buzz, puisque sa publication a récolté plus de cinq millions de likes à l’heure d’écrire ces lignes.