La Flandre pourrait finalement anticiper certaines de ses mesures anti-corona

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) n’exclut pas d’appliquer plus tôt que prévu certaines des mesures anti-corona annoncées hier soir par son gouvernement. Leur entrée en vigueur était normalement prévue d’ici vendredi soir.

La Flandre a longtemps voulu éviter de prendre nouvelles mesures contre le coronavirus. es mesures annoncées hier soir pourraient finalement entrer en vigueur plus vite que prévues. Il pourrait s’agir de mesures sanitaires pour lesquelles les entités fédérées et le Fédéral cherchent actuellement un consensus, a expliqué Jan Jambon. Si un accord est trouvé, ces mesures seraient alors appliquées «aussi vite que possible, et avant ce qui avait été annoncé».

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a entre-temps fait savoir que les mesures pour lesquelles un consensus a été atteint seront d’application dès minuit ce soir. Lors d’un débat d’actualité aujourd’hui devant le Parlement flamand, Jan Jambon a dû se défendre des attaques des partis d’opposition qui lui reprochaient que les mesures annoncées mardi soir n’entreraient en application que vendredi à 18h seulement. «Une perte de temps», ont-ils jugé en chœur.