Il tuait au hasard, mais la mort le rattrape

Le passager d’un minivan s’amusait à s’en prendre à des piétons et cyclistes depuis son véhicule. Il a tué l’un d’eux, avant de mourir accidentellement.

Dimanche matin, plusieurs véhicules roulaient à vive allure sur un grand boulevard. Depuis l’un d’eux, un homme penché par la fenêtre s’est amusé à pousser une cycliste qui a eu le malheur de croiser son chemin. Elle est décédée lors de sa chute. D’autres passants ont eu plus de chance et ont évité l’individu.

Van passenger kills a cyclist by leaning out of the window and pushing her over https://t.co/aRakCkJ7Hd

Celui-ci a toutefois fini par perdre l’équilibre, juste après avoir poussé la cycliste. Il a été trainé par le conducteur de son véhicule sur quelques dizaines de mètres, avant de heurter un pylône. Il a trouvé la mort dans cet accident.

NEW: @LVMPD says the cyclist who died when the passenger of a mini-van hit her Sunday morning on Hollywood Blvd near Sahara was wearing a helmet #8NN pic.twitter.com/s00zpb2M0V

