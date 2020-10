Et si on fêtait Noël en juillet?

La situation sanitaire rend les fêtes de fin d’année très incertaines. Frédérique Jacobs, chef de service infectiologie à l’hôpital Erasme et ancienne porte-parole interfédérale Covid-19, propose de reporter les fêtes de fin d’année.

On savait que noël 2021 aurait une saveur très particulière. Frédérique Jacobs a proposé dans l’émission «Questions en prime» de repousser les fêtes à plus tard. Pour elle, il ne sera de toute façon pas possible de vivre ces moments de la manière habituelle. «Même si on parvient à faire diminuer la courbe, on doit se dire que les fêtes de fin d’année telles qu’on les connait, avec des rassemblements de toute la famille, c’est vraiment le genre d’endroits où le virus se propage», constate-t-elle.

Le reconfirment partiel que l’on connait actuellement pourrait finir par porter ses fruits et améliorer la situation. Mais à ses yeux, même en cas d’amélioration de la situation, il faudra se résoudre à repenser les fêtes. «Si la situation s’améliore, on peut imaginer des fêtes de fin d’année différentes, en petit nombre, avec des mesures de distanciation physique…», estime-t-elle. On pourrait aussi «les reporter en juillet-août, quand il fait beau», et quand le vaccin aura amélioré la situation.

A chacun désormais de trouver une idée pour un Noël original sous le soleil de juillet, où les odeurs de crème solaire auront remplacé celle de la dinde.