VIDEO. Une fillette de deux ans jetée de 10 m de haut lors d’un festival

Lors du festival végétarien de Phuket, en Thaïlande, une tradition locale n’a pas manqué de choquer les quelques touristes venus assister à l’événement.

En Thaïlande, le traditionnel festival végétarien de Phuket s’est déroulé du 17 au 25 octobre. Pandémie mondiale oblige, peu de touristes étaient présents pour assister à cet événement mêlant découvertes culinaires, religion et démonstrations extrêmes.

Girl, 2, is tied to pole and swung 30ft up into air before being dangled upside down by her ankle during celebrations at festival https://t.co/wKwQNrEKbq

