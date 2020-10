Covid: pourquoi il ne faut pas mélanger les générations

La baisse des infections à la Covid-19 et des hospitalisations qui en découlent tarde à venir. Alors que les symptômes de la maladie sont nettement plus graves pour les plus âgés, le virologue Steven Van Gucht appelle à éviter les mélanges de génération.

Les virologues s’accordent sur un point: les jours à venir vont être décisifs dans l’évolution de l’épidémie de Covid-19, et donc pour un éventuel renforcement des mesures. Steven Van Gucht est satisfait de la décision de prolonger les vacances de Toussaint et des trois jours de cours à distances qui vont les précéder. Il demande toutefois aux parents de veiller sur leurs enfants. «J’appelle les parents à prendre leurs responsabilités. Les jeunes ne peuvent pas se retrouver en groupe en rue. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants à cela. Réexpliquez-leur bien ce qui se passe. En tant que parents, vous avez plus d’influence sur eux que le gouvernement ou les réseaux sociaux», a-t-il soutenu dans l’émission de radio «De Ochtend».

« Il faut séparer les générations »

Le changement de programme pour les vacances pourrait mettre des familles en difficulté pour faire garder leurs petits. Cette situation préoccupe le virologue, qui craint que certains ne recourent aux grands-parents. «Je le déconseille vivement», tranche-t-il. « Il faut séparer les générations. Le virus circule à nouveau beaucoup. Mélanger les jeunes enfants et les grands-parents leur fait courir un risque. Des enfants qui ne présentent aucun symptôme peuvent tout de même transmettre le virus. »

«La Flandre n’est qu’à dix jours de la Wallonie»

La situation est actuellement moins inquiétante qu’elle ne l’est en Wallonie, et, dans une moindre mesure, à Bruxelles. Pour Steven Van Gucht, il ne faut toutefois pas se satisfaire de cette situation. «Le virus circule. Du côté des infections, la Flandre a dix jours de retard sur la Wallonie», constate-t-il. Ce délai laisse à la région le temps d’agir, mais si rien n’est fait, elle connaitra bientôt une crise d’une ampleur similaire.

Le gouvernement flamand organise ce mardi à 18h un conseil des ministres extraordinaire pour envisager des mesures additionnelles. Les principaux ministres de l’équipe Jambon se sont déjà réunis hier matin pour préparer l’adaptation des mesures de lutte contre le Covid-19. La pression sur le gouvernement flamand est forte depuis que la Wallonie et Bruxelles ont durci leurs mesures. De nombreux virologues au nord du pays poussent aussi dans ce sens, malgré les réticences du gouvernement flamand.