On le sait, la climatisation aggrave le réchauffement climatique. Parce que les besoins en énergie vont augmenter entre 25% et 60% d’ici 2050, d’après une étude parue l’année dernière dans la revue Nature Communication, on aura le réflexe de rafraîchir d’autant plus nos intérieurs. Mais c’était sans compter sur la trouvaille de chercheurs américains : une peinture qui réfléchit le soleil et empêche d’emmagasiner la chaleur.

On savait déjà qu’une simple peinture blanche pouvait donner une impression de fraîcheur. Mais des recherches sont menées pour aller beaucoup plus loin et permettre de ne plus utiliser de climatisation par temps de canicule grâce à une « simple » peinture éclatante. Des ingénieurs de l’université de Purdue aux Etats-Unis ont réussi à mettre au point un matériau capable de faire baisser de 7°C la température ambiante. Celui-ci parvient à refléter jusqu’à 95,5% des rayons du soleil. Bref, la peinture n’emmagasine pas la chaleur et pourrait ainsi rendre la climatisation totalement inutile.

D’après les résultats des recherches publiées dans le journal Cell Report Physical Science, les ingénieurs ont travaillé sur les propriétés d’une centaine de combinaisons de matériaux pour n’en finalement sélectionner plus que dix. Leur « recette » s’appuie sur du carbonate de calcium, un matériau que l’on trouve dans les pierres ou dans les coquillages.

Un brevet déposé

L’équipe de chercheurs a bien sûr déposé un brevet pour protéger sa trouvaille qui pourrait aussi bien être appliquée dans les maisons que sur les voitures, dans les usines, etc. Ces recherches sont d’autant plus intéressantes que cette peinture ne fait pas que rejeter la chaleur, elle est capable de l’expulser au-delà de l’atmosphère, ne contribuant pas ainsi au réchauffement climatique. Et c’est là toute la différence avec les autres produits du genre qui avaient aussi tenté de rafraîchir en aspirant les ultraviolets.

En 2012, la NASA elle-même avait confié ses espoirs dans la capacité de la peinture blanche à faire baisser la température des immeubles de New York autour de 24°C.