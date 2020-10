Attention aux faux remèdes anti-covid qui circulent sur Internet

Fin septembre, l’association de consommateurs Test-Achats comptait plus de 800 signalements d’abus liés au Covid-19 et avait adressé pas loin de 40 plaintes, rapporte mardi La Dernière Heure.

En mars, Test Achats a ouvert une plateforme en ligne pour détecter les abus liés au Covid et, le cas échéant, déposer plainte auprès des autorités compétentes (SPF Économie et Santé, AFSCA, AFMPS et Facebook). L’association a déjà déposé des plaintes contre trois sites web de revente d’huile de CBD pour allégations non prouvées ni étayées scientifiquement.

Une cuillère à café d’huile de thym citronné ?

Test Achats a aussi dénoncé des faux remèdes (vitamines C et remèdes homéopathiques) et 10 webshops qui font la promotion de l’eau argentée présentée comme un antibiotique et un antiviral. Un site a aussi dû supprimer de son blog un article qui recommandait de se protéger contre le coronavirus en avalant une cuillère à café d’huile de thym citronné au petit-déjeuner.

Un site qui faisait la publicité pour des suppléments alimentaires qui, soi-disant, offraient une protection contre le coronavirus a dû supprimer la plupart des mentions et des visuels problématiques. Toujours à l’initiative de Test Achats, Facebook a dû retirer les messages trompeurs émanant de Releafes et de CBD-olie.nl, des magasins qui vendent de l’huile de CBD.