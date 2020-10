Et le meilleur plat du monde est… le foie gras ? Non, les escargots au beurre d’ail ? Contre toute attente, le meilleur plat du monde d’après la chaîne américaine CNN n’est pas français, mais thaïlandais ! Et ce n’est pas la plus connue des recettes du pays du sourire qui remporte la mise : le curry massaman.

Du poulet, sinon du canard ou du mouton, des pommes de terre, des oignons et surtout une pâte de curry à base de cardamome, cannelle, cumin, clou de girofle, noix de muscade et macis. Voilà le secret d’un curry massaman réussi, dans la pure tradition thaïlandaise. Une recette qui contraste totalement avec les autres plats plus célèbres du pays du sourire comme la soupe Tom Yum à base de piment et de citronnelle ou l’indétrônable pad thaï. Le curry massaman est en effet un plat de tradition musulmane.

La chaîne américaine CNN a mis à jour son palmarès de ce qu’elle considère être comme les meilleurs plats et recettes de la planète. Cinquante idées gourmandes sont répertoriées. Ce listing offre un véritable tour du monde des saveurs, parfaitement prescrit en ces temps où l’évasion est comprise par le ralentissement de l’activité des compagnies aériennes.

La France hors du top 10

Surtout, on découvre avec surprise que la France ne parvient même pas à se hisser dans le top 10. Le pays de la gastronomie doit se contenter de la 21e position avec ses traditionnels croissants. Ce classique des viennoiseries est même supplanté par le burger, le donut américain, le pastel de nata portugais et le shish kebab.

Voici le top 10 des meilleurs plats et recettes du monde selon CNN :

1. Curry massaman, Thaïlande

2. La pizza napolitaine, Italie

3. Le chocolat, Mexique

4. Les sushis, Japon

5. Le canard pékinois, Chine

6. Le hamburger, Allemagne

7. La soupe laksa, Malaisie

8. La soupe Tom Yum, Thaïlande

9. La glace

10. le poulet moamba, Gabon