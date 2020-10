Oublié par sa famille à une station essence, ce chien marche 60 km pour retrouver son maître

Un chien a parcouru environ 60 kilomètres pour rentrer chez lui après avoir été oublié par ses propriétaires.

Cette belle histoire nous vient tout droit de Chine. Elle commence alors qu’un certain M. Qiu et sa famille prennent la voiture pour rendre visite à de la famille habitant assez loin de chez eux. Après 60 kilomètres, la bande s’arrête à une station essence pour faire le plein du véhicule, sans remarquer que le chien qui les accompagnait, nommé Doudo, s’était fait la malle.

Ce n’est que quelques heures plus tard, une fois arrivé à destination, que M. Qiu et ses proches ont remarqué l’absence de leur meilleur ami. De quoi pousser la famille à faire demi-tour pour retrouver Doudo, malheureusement sans succès. « Nous espérions alors qu’il survive et qu’il soit adopté par une personne au grand cœur », explique M. Qiu à la presse chinoise.

C’était sans compter sur la volonté du chien qui a pris son destin entre ses pattes pour rentrer chez lui. « Il ressemblait à un chien errant sale et décharné, mais c’était bien lui. Ses yeux irradiaient de bonheur », se souvient M. Qiu. Après plusieurs jours difficiles, Doudo est aujourd’hui en bonne santé et même « plus énergique que jamais ».