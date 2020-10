Le roi Albert et la reine Paola ont rencontré la princesse Delphine dimanche dernier, a fait savoir le Palais royal dans un communiqué mardi.

« Un nouveau chapitre s’est ouvert, empreint d’émotions, d’apaisement, de compréhension et, également, d’espoir », indique le communiqué signé par la Princesse, le Roi et la Reine.

« Le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation »

« Notre rencontre s’est déroulée au Château du Belvédère, rencontre durant laquelle chacun de nous a pu exprimer, sereinement et avec empathie, ses sentiments et son vécu. Après les tumultes, les blessures et la souffrance, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation. C’est le chemin, patient et parfois difficile, que nous avons décidé de prendre résolument ensemble. »

La fille légitime du roi Albert II

En 1999, Delphine avait été présentée comme la fille illégitime d’Albert II par certains médias. Elle avait par la suite déclaré être en effet la fille du Roi avec qui sa mère, Sybille de Selys Longchamps, avait eu une liaison entre 1966 et 1984. Le 1er octobre dernier, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles a considéré que Delphine Boël est bien la fille légitime du roi Albert II. Elle est donc devenue princesse de Belgique.

Le roi Philippe avait également rencontré la princesse Delphine mi-octobre au Château de Laeken.