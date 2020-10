Emily Ratajkowski attend son premier enfant

La mannequin a annoncé l’heureuse nouvelle en faisant la Une de Vogue!

Bonne nouvelle pour Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard. La mannequin de 29 ans attend son premier enfant! Et comme la star américaine ne fait décidément rien comme les autres, elle a annoncé l’heureux événement en faisant la Une de Vogue. Avant de confirmer la nouvelle à ses abonnés Instagram via une vidéo où elle dévoile son ventre arrondi.

« Quand mon mari et moi avons annoncé à nos amis que j’étais enceinte, leur première question après avoir dit ‘félicitations’ était toujours ‘Vous savez ce que vous souhaitez (entre un garçon et une fille)?’ On leur a répondu qu’on ne voulait pas connaître le sexe de notre enfant avant ses 18 ans et qu’on leur ferait savoir à ce moment-là. Tout le monde a ri », explique la mannequin à Vogue.

Même si elle est « heureuse », Emily Ratajkowski a également confié se poser beaucoup de questions quant à son futur enfant. « Qui sera cette personne ? De quel genre de personne allons nous devenir parents? Comment va-t-elle changer nos vies et qui nous sommes ? C’est un concept magnifique et terrifiant qui nous rend à la fois impuissants et humbles », a-t-elle détaillé.