Cette maman refuse de mettre ses enfants à l’école à cause de la Covid et risque la prison

« Pétrifiée » par le coronavirus, une maman souhaite garder ses enfants chez elle et ne plus les envoyer à l’école. Un comportement qui l’expose à une amende et une peine de prison.

Elle s’appelle Katy Simpson. Cette Anglaise de 29 ans souffre du diabète de type 1, a de l’asthme et une thyroïde sous-active. Raisons pour lesquelles elle est à peine sortie de chez elle depuis que la pandémie de coronavirus a atteint l’Europe en mars dernier. Effrayée par le virus et craignant pour sa santé, elle a récemment décidé de ne plus envoyer ses deux enfants âgés de six ans à l’école et de les garder à la maison.

Mais le passage d’un agent du bien-être et de l’éducation pourrait changer la donne. Ce dernier lui a en effet remis un avertissement la menaçant de 2.500€ d’amende et trois mois de prison si elle ne remet pas ses enfants à l’école. Une décision que la maman dénonce dans les colonnes de Metro UK.

« Je ne peux pas prendre ce risque »

« C’est simple, si j’attrape ce virus, je vais mourir », explique-t-elle d’emblée. « Je suis une maman célibataire et je n’ai pas de famille pour s’occuper des enfants. Je ne peux pas prendre ce risque. Le virus a tué des milliers de personnes, nous sommes tous à nouveau confinés et il semble que la situation empire. J’ai essayé d’expliquer la situation mais ils ne veulent pas m’entendre », déplore-t-elle.

Malgré cet avertissement, Katy n’a pas l’intention de remettre ses enfants à l’école. Elle ne sait également pas si elle se rendra au tribunal en cas de convocation. « Ce virus me pétrifie donc je ne peux pas quitter la maison. Et même si d’autres personnes amenaient mes enfants l’école, je ne me sentirais pas en sécurité à cause du grand nombre de personnes avec qui ils entreraient en contact ».